Metsa läinud test nutipistikupesaga

Seekordne test on lühike ja konkreetne. Hiinast Aliexpressist sai tellitud nimetu nutipistik. Eesmärgiks oli saada selline, mis mõõdab ka elektritarbimist ja mida saaks Smart Life´iga üle WiFi juhtida. Tuya ja Google Home´iga ühilduvus oli ka tingimuseks.

Üks selline oligi Aliexpressis olemas. Nimetu, ehk siis mingit tootja brändi polnud. Aga see-eest sai ka RGB värvirõngast juhtida pistiku ümber ja meeleoluvalgust seadistada (kasvõi vaikselt pulseerivat).

Kohale tulid kaks nutipistikut kiiresti - nädalaga. Karbist välja - seadistama ja ka see kõik oli ülimalt lihtne.

Hoiad viis sekundit sisselülitusnuppu all samal ajal, kui Smart Life nutipistikut otsib ja see leitaksegi üles (2,4 GHz on vajalik).

Jälle kõik sujub. Pistikupesa saab ühendada Zigbee keskuse ja temperatuurianduriga, kui tahad, et näiteks releekarakteristikuga hakata juhtima mõnda küttekeha. Kui läheb liiga külmaks, lülitatakse küte sisse. Kui saavutatakse piisav temperatuur, lülitatakse nutipistik välja. Lisaks saab nutipistikule panna ka kellaajalisi ja tingimuslikke sisse-välja lülitamisi (näiteks päikesetõusul või -loojangul lülitumine, õuetemperatuuri langemisel või tõusmisel sisselülitumine jne).

Just sellepärast tunduski ligi 13-eurone nutipistik väga hea, lisaks mõõdab see veel ka energiatarvet ja mängida saab värvilise öö- või jõuluvalgustusega, mida saab samamoodi Smart Life´i äpist juhtida.

LED-il on olemas nii värvi kui heleduse juhtimine, stseenides näiteks "soft" paneb rohelise valguse sujuvalt pulseerima.

Temperatuurianduriga koostööks on vaja Zigbee hub´i ehk targa kodu keskust, välistemperatuuri järgi või automaatikaga juhtimiseks pole keskust vaja.

Kõik töötas ilusti, LED tuli pulseeris ja radiaator lülitati õhtul koju saabudes automaatselt kindlal ajal sisse, öösel välja. enne ärkamist lülitati radiaator taas varakult sisse, kui õues oli rohkem miinuseid kui viis, siis köeti ka öösel lisaks.

Kõik oli tõesti väga ilus kolm päeva.

Neljandal päeval oli nutipistik offline. Sisse enam lülitada ei saanud. Kõik tuled kustunud ja võrku ei ilmunud. Kolme sõnaga - kolme päevaga "tellis".

kas tõesti nimetu nutipistik nii ebakindel oligi? Kuna ostetud sai neid kaks, aga teine pidi mujale minema, siis tuli see üks katkine asendada teisega. Praegu on teine päev ja see teine pistik töötab. Anomaaliaid pole olnud. Loodame parimat.

Lisaks saab Smart Life´i äpiga ühendatud seadmed sujuvalt Google Home´iga ühendada ja kui neile inglise keeles hääldatava nime annad, siis Google Assistantile saab öelda, et Switch living room smart socket on/off või küsida is living room smart socket on? Kui oled oma nutipistikule mõne teise nime andnud (soovitavalt ingliskeelse, sest eestikeelsete hääldusest ei saa Googe Assistant aru), siis kasuta lauses oma nime. Alexaga töötab samamoodi. IFTTT-ga saab samuti kokku ühendada, kui seda kasutad.

Kuna pistikuid oli siiski vaja mitu, siis tekkis küsimus, mida nüüd teha? Kas tellida uuesti kahtlase kvaliteediga sama toode? Otsinguga leiab selliseid kompaktseid ainult üht seinakontakti hõivavaid nutipistikuid vähe. Valgusefekti ja energiamõõturiga tooteid on veel vähem. Siiski leidus üks täiesti samasugune, kuid bränditoode. Bränd Moeshouse pole meie mail küll teab mis tuntud, kuid siiski on neil oma koduleht ja hulk huvitavaid nutikoduga seotud tooteid. Kui käsil on remont, siis saab neilt lausa seina süvistatavaid WiFi nutipistikuid tellida. See on väga moodne ja ettenägelik, jäävad igasugu adapterid ära. Samas - kui seinakontakt üles ütleb või mis veel hullem - üle kuumeneb, siis seina paigaldatud statsionaarse seadmega on see juba päris paha.

Igatahes sai järgmised nutipistikud tellida Moeshouse´i omad ja nende müüjaks on Gearbest. Hind pole ka paha hetkel, -28% täishinnast. Kui visata pilk peale välimusele ja tehnilistele näitajatele, siis mingit vahet eriti ei märka. Võimsuses on ainult vahe: nimetu Aliexpressi toode pakkus 3680 W maksimumkoormust, Moeshouse vaid 3000. Kuna mõlemad on lubatud maksimaalse voolutugevusega 16 A, siis 230 V pinge korral ju võikski teoreetiline maksimum olla 3680 W. Võib-olla Moeshouse ümardab või jätab mingi väikese tehnilise varu, lubades sama voolutugevusega vaid 3000 W koormust.

Moeshouse´i nutipistikud on praegu teel, eeldatav saabumisaeg on jaanuari algus. Kas aga soovitada Aliexpressist tellitud nutipistikut? Fifty-fifty. Üks töötab, teine ütles kolme päevaga üles. Riskantne värk.

PLUSSID

+ Mõõdab energiatarvet

+ Tuya, WiFi 2,4 Ghz ja Google/Alexa virtuaalsete assistentidega ühilduv

+ LED valgusefektid on laialt seadistatavad.

MIINUSED

- kahest seadmest üks lõpetas kolmandal päeval töötamise

- nutipistiku serv on siiski piisavalt paks, et teine samasugune nutipistik kõrvalpistikusse ei mahu. Mõni õhem pistik mahub

- puudub WiFi 5 GHz ja Zigbee.

TEHNILISED ANDMED

Nutipistik Wifi Smart Plug 16A EU RGB wifi Socket with Power Monitor, wifi wireless Smart Socket Outlet with Google Home Alexa Voice Control

Hind: 12,99 eurot (AliExpress)

Äpp: Smart Life / Tuya, üle Interneti juhtitav ka kodust eemal

Lubatud maks. voolutugevus: 16 A

Maks. võimsus: 3680 W

LED lamp: RGB, valguse värvuse, soojuse ja heleduse juhtimine äpist

WiFi: 2,4 GHz, 802.11b/g/n

Hääljuhtimine: Amazon Alexa, Google Assistant

Sertifikaadid: RoHS, CE

Mõõtmed: 64 x 51 x 83 mm