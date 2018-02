Samsung alustas maailma suurima mahuga üle 30 TB SSD ketaste tootmist

Vahepeal on salvestusseadmete maailm hiigelhüpetega edasi arenenud. Samsung pakub nüüd 30 TB suurusi SSD kettaid, mis mahuvad 2,5-tollisesse SATA kõvakettasahtlisse.

Seega on uued hiigelmahuga kõvakettad lausa väikest 2,5-tollist formaati, kuid mõeldud kasutamiseks siiski enterprise klassi võrgusalvestusseadmetes.

Toode nimega PM1643 koosneb 32-st Samsungi 1 TB NAND välkmälumoodulist, millest igaühes on uusim 64-kihiline V-NAND kiip. 12 Gb/s SCSI liidesega ulatub lugemiskiirus 400 tuhande IOPS-ini ja kirjutamiskiirus 50 tuhande IOPS-ini.

Ülikiire 2,5-tolline SSD aitab ettevõtetel kokku panna tohutu kiiruse ja ülisuure andmemahuga salvestusseadmeid. Üks selline SSD mahutab näiteks 5700 Full HD filmi. Kontrollerid paigutati uuel SSD-l samuti ringi ning koondati ühele kiibile, mis loovutab veel rohkem nappist ruumist välkmälumoodulitele.

Samsung annab garantii, et 30,72 TB mahuga SSD võib otsast otsani iga päev üle kirjutada viis aastat järjest ja midagi ei juhtu.

Kuigi toode on esialgu veel ärikasutajatele suurte süsteemide jaoks, võib arvata, et kui selliste mahtude järgi vajadus tekib, jõuab see kiiresti ka tavakasutajateni. Siis peame hakkama harjuma "kõvakettamahu" hindamisel uute ühikutega: gigabaitide asemel terabaitides. Ja kuigi tipp on nüüd 30 TB juures, tuleb sama tehnoloogiaga SSD-sid müügile sel aastal ka mahuga 15,36 TB, 7,68 TB, 3,84 TB, 1,92 TB, 960 GB ja 800 GB.