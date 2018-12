48 MP mobiilikaamerad tulevad - kas turundusmull või lähebki kõik palju paremaks?

22. jaanuaril 2019 esitletakse Pariisis Huawei tütarbrändi Honor uut tippmudelit View 20. Lisaks sellele, et uue telefoni esikaamera on "auk" ekraani sees, mis ulatub äärest ääreni (see pole enam uus omadus, sel aastal on vähemalt kolm sellist telefoni ilmunud), tuleb uue telefoni sisse teadaolevalt ühe esimesena Sony uus kaamerasensor, mis on 48 megapikslit.

41 MP sensoriga Nokia 808 PureView rekord aastate tagant saab lõpuks purustatud - juulis Sony poolt välja hõigatud uus CMOS sensor IMX586 on 48-piksline ja Huawei sõnul on see esimesena kasutusel Nova 4 telefonis, mida just esitleti ja Honor View 20 sees, mis Hiinas 26. detsembril välja kuulutatakse. Veel enne, kui 22. jaanuaril ülemaailmselt telefon Honor View 20 välja hõigatakse, võib veel teisigi mobiile tulla ülemaailmsele turule sellise hiigelsensoriga.

Näiteks tahab sama välja tuua Xiaomi, samuti on Samsungil plaanis tulla avalikkuse ette järgmise aasta alguses oma ülisuure sensoriga tippmudeliga.

Tavakasutajale 48 MP sensor midagi eriti juurde ei anna, kui oma pilte vaadata mobiili- või arvutiekraanilt. Suurem reso on hea küll suurte plakatite väljatrükiks, kuid millal sa viimati tegid suuri väljatrükke?

Samas on 48 MP sensoriga võimalik paremini ära kasutada digisuurendust. On selge, et 10 MB sensoriga suurendades saad juba üsna pikslise pildi, 48 MP sensoriga aga võid mitmekordse suumiga ikka veel üsna tavakaamera kvaliteediga foto teha. Kui tegeled RAW pilditöötlusega, siis 48 MP võib samuti kasuks tulla, sest järeltöötluseks on olemas rohkem pildimaterjali. Hämaras pildistamisel saab suur sensor rohkem valgust koguda - seegi võib teatud olukordades kasuks tulla.

Praegu on Nokia 808 Pureview´ järel tipus Huawei Mate 20 Pro oma 40 MP sensoriga kaameraga, mida toetavad veel kaks väiksema sensoriga tagakaamerat.