Kospet - rekordiline 4G nutikell, millel on esimesena maailmas näotuvastus

(Sisuturundus)

On aeg nutikelladel nutitelefonidele järgi jõuda - nii aku suuruse, omaduste (4G, kaamera) kui turvalisuse poolest. 14. oktoobril esitletud üks võimsaimatest nutikelladest Kospet Prime pakub uusi funktsioone, mida varem randmeseadmetel polegi olnud.

Esiteks - kellal on 1260 mAh aku, mis on juba tõesti mobiili mahtu ja ühtlasi kõige suurem nutikella aku maailmas. Sellega ulatub Kospeti ooteaeg nädalani, mis 4G seadme kohta on päris korralik tulemus. Aktiivsemal kasutamisel kestab 3-5 päeva.

Teiseks - ekraan on suur ja selge, 1,6-tollise IPS HD paneeliga, 400 x 400 pikslit.

Kolmandaks - sisseehitatud kaameraga on võimalik Face ID-ga ehk näotuvastusega kella lahti lukustada. Võõrad sinu infot ei näe. Näotuvastus kestab 0,1 sekundit.

Neljandaks - nutikellaga saab teha ka videokõnet ja sellel on kaks kaamerat - küljel 8 MP, ees 2 MP, Live Chat ilma telefonita. Nano-SIM kaart toetab 4G-d ja üle selle esikaameraga kõnet saabki teha. 8 MP küljekaameraga saab aga pildistada teravaid pilte ja need üle 4G üles laadida.

Kõik ühendused on olemas

Kellal on kõik ühendused, mida ühelt randmeseadmelt oskad oodata - 4G, Bluetooth, Wifi a/b/g/n, samuti sisseehitatud GPS ja muidugi ka Bluetooth, et nutitelefoniga ühendada. Otse randmelt saab ekraanile ka sõnumeid sisestada ja ära saata telefoni taskust võtmata. IP67 veekindlus tagab kasutamise ka vees.

Telefonil on 32 GB välkmälu ja 3 GB muutmälu, neljatuumaline 1,25 GHz protsessor ja GPS + GLONASS asukohamääramiseks.

Operatsioonisüsteemiks on Android 7.1.1, mis toetab enamusi Google´i äppe. Saad sihverplaadilt isegi Google Mapsi kaarti vaadata.

Kampaaniaga kätte ligi saja dollariga

Praegu on käimas seoses Kospet Prime´i äsja turuletulekuga ka kampaania, millega saab kella kätte 99,99 dollariga. Selleks peab ostes sisestama kupongi lahtrisse koodi GB-KOSPET. Iga päev saavad kolm esimest osta sellise hinnaga.

Teistele aga - 136,98 € on ka sellise kella eest ju ülisoodne hind.

Vaata siit nutikella kiiret käed-küljes ülevaadet: