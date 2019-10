5 nõuannet digitaalse armuelu elamiseks

Kui oled lugenud Sir Arthur Conan Doyle'i Sherlock Holmesi detektiivilugusid või näinud BBC telesarju, siis on selge, et andekal detektiivil kulub vaid mõni hetk, et mõne inimese kohta üsna palju üksikasju detailide põhjal teada saada. Tänapäeval piisab mõnest sekundist ka inimestele, kes pole sellise kutsealaga seotud — Internetis on võimalik avastada kõike ja uppuda lõputusse infovoogu, mida me avalikult jagame. Me kipume olema liiga avameelsed, milles on teatavad riskid, eriti just isikliku elu paljastamisel.

Kaspersky piirkondliku uuringu andmetel, mis oli osa kampaaniast "Digitaalne pohmelus", on 31 protsendil Eesti vastajatest Facebookis avalik profiil. Risk kasvab, kui võtame arvesse, et keskmiselt 39% vastanutest möönab, et nad jagavad aeg-ajalt ka asukohti, kus nad on viibinud.

"Kui jagame avalikult juurdepääsu oma digitaalsele elule, jätame maha digitaalse jalajälje ja avaldame kogu oma intiimsuse. Seda saab võrrelda tänaval alasti kõndimisega ilma mingit kaitset omamata ja võimaldades mitte ainult oma tuttavatel, vaid ka tundmatutel inimestel, halbade kavatsustega ja emotsionaalselt ebastabiilsetel inimestel meie isiklikele asjadele juurdepääsu. See seab meid ohtu ja kutsub esile olukordi, millel võivad tekitada meie elus raskeid olukordi," selgitas Kaspersky piirkondlik esindaja Baltimaades Andis Steinmanis.

Liiga rohke isikliku teabe avaldamine Internetis võib olla vägagi ohtlik. 34% eestlastest tunnistab, et nad tavaliselt ei mõistagi, et asukoht on märgitud avalikuks ilma nende nõusolekuta, kui nad on midagi postitanud.

Selle stsenaariumi korral soovitab Kaspersky oma digitaal- ja armuelu turvamiseks järgida neid nõuandeid, mis aitavad hoolitseda oma intiimsuse eest Internetis ja vältida liigset eksponeerimist: