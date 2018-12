5G-ks kõik valmis: tuleb uus ülivõimas mobiiliprotsessor Snapdragon 855

On üsna selge, et 5G võrgud tulevad 2019. aastal, sest need on operaatoritel juba ootel, vaja on vaid lõppkasutaja seadmeid. Kiibitootja Qualcomm kuulutaski välja oma uue protsessori Snapdragon 855, mis on 5G toega ja saab paljude tootjate tipptelefonide tuumaks juba algaval aastal.

Nii Samsung, LG kui OnePlus on kinnitanud, et panevad oma järgmise tipptelefoni sisse uue Snapdragon 855, mis on uue põlvkonna võrgu toega.

5G tugi tähendab seda, et kiibistik saab hakkama gigabittidesse ulatuva netikiirusega, töötab ka millimeetersagedustel ja kasutab ülikiiret X50 modemit.

Sisseehitatud riistvaraline tehisintellekt saab neljanda põlvkonna uuenduse, mis on kolm korda kiirem kui teine põlvkond ja aitab näiteks signaalitöötluse abiga toetada veel paremat kaamera pildituvastust, biomeetrilist sisselogimist ja hääletuvastust. Snapdragon 845-ga võrreldes on uus protsessor 45% kiirem, kasutades kaheksast tuumast üht kiire põhiprotsessorina (2,85 GHz), kolme kiiret paralleelprotsessorit ja lisaks nelja väikest tuuma, mis tagavad energiasäästlikuma tegevuse. Pilditöötluseks on eradli CV-ISP kiip.

Snapdragon 855 toetab 802.11ax standardit 14 Gbits/s WiFi kiirusega, seega on see lahendus üsna tulevikukindel, samuti on toetatud sügavussensoriga 4K video salvestamine 60 kaadrit sekundis, HEIF (High Efficiency Image File Format) pildipakkimine, mis muudab forode mahu telefonis poole väiksemaks kvaliteedis eriti kaotamata, traditsiooniline LTE aga saavutab kiiruseks kuni 2 Gbit/s.

Qualcommi uus protsessor toetab ka ekraanisisese sõrmejäljelugeja paremat toimimist oma 3D Sonic Sensoriga. Senised ekraanisisesed sõrmejäljelugejad on olnud kohmakad ja aeglased, tehes tihti vigu. Uus süsteem aga loeb sõrmejälgi ultrahelianduriga.