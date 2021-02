ABB tõi välja uue generatsiooni koostöörobotid GoFa ja SWIFTI

ABB tõi täna turule uue generatsiooni koostöörobotid GoFa ja SWIFTI, mis on loodud töötama intuitiivselt, nii et kliendid ei vaja nende töölerakendamiseks ja tööshoidmiseks ettevõttesiseseid programmeerimisspetsialiste. See annab võimaluse robotite soetamiseks ka madalama automatiseerituse tasemega ettevõtetele, kusjuures koboti ehk koostööroboti saab töökorda minutite jooksul pärast paigaldamist ilma spetsiaalse väljaõppeta.

80 protsenti ettevõtjatest on kinnitanud, et kavatsevad järgmise kümnendi jooksul robotite, sealhulgas kobotite kasutamist suurendada, kusjuures tänane koroonapandeemia on pigem katalüsaator automatiseerimisse tehtavate investeeringute kiirendamiseks.

Uue generatsiooni koostöörobotid GoFa ja SWIFTI täiendavad ABB portfelli, kuhu seni kuulusid YuMi ja Single Arm YuMi. Uued kobotid (ingl k cobot ehk collaborative robot) pakuvad suuremat tõstejõudu ja kiirust ning on mõeldud rahuldama kasvavat nõudlust automatiseerimise järele kiiresti kasvavates tööstusharudes ja segmentides nagu elektroonika, tervishoid, tarbekaubad, logistika ning toiduaine- ja joogitööstus.

„Meie uus koboti-portfell on turul kõige mitmekülgsem ning pakub klientidele kõrget potentsiaali töökohtade ümberkujundamiseks ja tegevustulemuste kasvuks,“ ütles ABB Grupi robootika ja diskreetse automaatika ärivaldkonna juht Sami Atiya. „Uued kobotid on hõlpsasti kasutatavad ja konfigureeritavad ning meie globaalne võrguteenuste ekspertide võrk aitab tagada, et igas suuruses ettevõtted ja uued majandussektorid saaksid endale esimese roboti soetada või olemasolevat robotiparki täiendada.“

Vaata ka videot uutest robotitest: