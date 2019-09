OnePlus 7 kasutajad saavad esimeste seas alla laadida uusima Android 10

Arvutimaailm teeb seda jälle: aastane test Honor 20ga juhtub täpselt kümme aastat hiljem, kui meie testilauale saabus esimene Androidiga telefon. Ajad on muutunud, Honor 20 on nende pöördeliste aegade keerises huvitav mudel. keegi ei tea, mis Honorist ja Huaweist saab 90 päeva pärast, kui USA pikendatud kaubandusembargo tähtaeg uuesti saabub. Huaweil on oma platvormideülene operatsioonisüsteem valmis saanud. Kas Honor 20 saab Hongmengi ehk Harmony? Elame-näeme.