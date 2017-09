Apple´i seadmete kasutajaid kimbutavad lunarahanõudjad

Väljapressimised kübermaailmas võtavad erinevaid vorme, millest pole pääsenud ka Apple´i seadmete kasutajad. Mac´ide ja iPhone´ide omanikud on avastanud, et nende seadmed on eemalt lukustatud ja lahtilukustamiseks palutakse saata natuke küberraha bitcoineid.

Seadmete lukustamiseks kasutatakse iCloudi teenust Find My iPhone, millega saab kaotsi läinud seadme lukustada ja leidjale ekraanile teate saata, näiteks numbri või aadressi, kuhu leidja saaks leitud telefoni või arvuti tagasi tuua või ühendust võtta. Find My iPhone teenuse aktiveerimine muudab eemalt seadme kasutuks ja seda saab uuesti tarvitama hakata alles peale parooli sisestamist.

Kasu pole ka topelt-autentimise siselülitamisest iCloudis, sest Find My iPhone seda ei kasuta - eeldatakse, et mobiiliga lisa-autentimisest pole telefoni kadumise puhul kasu ja seda teenust saab ka ilma kasutada.

Kust siis häkkerid kasutajate iCloudi paroolid saavad? Oletatakse, õigemini on juba ka üksikuid juhtumeid, kus ka kasutaja teab, et mitmetes erinevates veebikeskkondades ja teenustes on kasutatud samu kasutajanimesid ja paroole. See omakorda tähendab, et häkkeritel tuleb lekkinud paroolide andmebaasi iCloudi peal katsetada ja kindlasti leidub kontosid, kuhu niimoodi sisse saab (vaata lekkinud paroolide juhtumeid ja kontrolli, kas sinu konto on ka lekkinud siit: Haveibeenpwned.com).

Edasi aga on kõik väljapressija jaoks lihtne: Find My iPhone teenusega saab lukustada kasutaja kõik elutähtsad seadmed ja lunaraha küsitakse anonüümsetes bitcoinites. Raha ei taheta palju, kõigest 0,01 bitcoinit ehk ca 50 dollarit. Hädasolijate jaoks on see võib-olla tühine summa õppetunni eest paroolidega lohakal ümberkäimisel.

Mida teha?

Esiteks - elu tuleb paraku keerulisemaks teha ja kasutada erinevate teenuste juures erinevaid paroole. Muidu on ühe teenuse paroolide lekkimisel (ja seda juhtub ikka) ohus ka kõik teised teenused, mida kasutad sama salasõnaga.

Teiseks - kui võimalik, ära kasuta Find My iPhone teenust ja lülita see välja.

Kolmandaks - lunaraha pole mõtet maksta. Kontakteeru Apple´i klienditeenindusega ja kurda muret, ehk saavad nad aidata lahtilukustamisel, kui suudad tõestada, et lukustatud seade on sinu oma.

