Asus Zenbook kui tumesinine unistus

Asuse uusimaid Zenbooke saab mitmesugustes värvides, Arvutimaailma testis oli aga tumesinine. Miks siis kõigepealt just värvidest rääkida? Aga sellepärast, et ka mobiilseid õhukesi sülereid on hakatud juba valima pigem värvi järgi, nagu käib üks keskmine praktilise auto ost. Mis „kapoti“ all on, selgub juba hiljem, sest seal on enamasti üsna ühesugune kraam, mis igal juhul kindlalt sihtpunkti viib.

Sellega võikski testiloo lõpetada? Kaugeltki mitte. Vaatame ka kapoti alla, paaki, salongi ja mujale. Viime masina väljasõidule, teeme natuke karmimat tööd ja pikemaid sõite.

Asuse viimaste aastate tunnuseks on olnud ringlihv – metallipinda lihvitakse ringikujuliselt, mis tagab efektse valguspeegelduse ja on teistest üsna eristuv. Samasuguses stiilis võib omale hankida ka Asus ZenFone´i, millest juba kirjutasime – siis on aksessuaarid hästi kokku sobivad. Seda võimalust just väga paljude seadmetega polegi.

Asuse logol on arvuti tagakaanel kuidagi ebamugavad praod täheservades, mis juba esimese päevaga tolmuebemeid koguma hakkasid. Puhastada seda on tülikas.

Kuid lisaks sellele on muidki olulisi tähelepanekuid.

Võrreldes vanema mudeliga on ekraan suurem, aga arvuti korpus ikka sama suur. Klaviatuuri klahvid on läinud pisut veelgi kandilisemaks, kokkuvõttes on surutud 14-tolline ekraan 13-tollise sülearvuti kesta. Siiski on erinevalt mõnedest teistest uutest süleritest Asus säilitanud kitsastele (külgmistele) ekraaniservadele vaatamata ülaääres kaamerariba 720p kaameraga. Laptoppide veel „kulmu“ sündroom pole levinud, loodetavasti ei tule ka. Mõned tootjad on pannud siis kaamera ekraani allserva, kuna üles enam ei mahu, kuid see moonutab vaatenurka ja sõrmed klaviatuuril kipuvad kaamerale ette jääma.

Hiireplaadil on sõrmejäljelugeja, mis asub jällegi väga mugavas kohas. See on üsna kiire, asendab hästi ka paroolide sisestamist, sest hiireplaat on alati sõrmele väga lähedal. Seega kasuta võimalust ja vaheta kõigis oma teenustes see üks ja sama parool ära erinevate keeruliste kombinatsioonide vastu ja unusta need. Kui vaja, vajuta sõrmega ning oled sisse loginud.

Klahv käib parajalt pehmelt, mitte liiga jäigalt ja ka mitte liiga lödilt. Taustvalgustus klaviatuuril on olemas. USB pesasid aga kipub olema vähevõitu – vaid kaks. USB C-d siiski pakutakse ka lisaks. Harman/Kardon kõlarid asendavad nüüd eelmise põlvkonna arvutitel olnud Bang & Olufseni ja kõlarid on endiselt head väikese süleri kohta. Ehkki valjemad võiksid olla, mis oli ka eelmise põlvkonna Zenbooki viga – ka helivaljust põhja keerates tegid need üsna vaikset häält, kuigi kvaliteetset.

Me ei testi jõudlust, sest jõudu on sel masinal piisavalt niikuinii. Enamus tipp-parameetreid on olemas. Heidame korra pilgu tehnilistesse andmetesse: Intel Core i7-8550U protsessor nelja 1,8 GHz tuumaga - jah, Turbo boost on juba mõnda aega tagasi (kuni 4,0 GHz), NVIDIA GeForce MX150 graafikakaart, 14-tolline matt LED-taustvalgustusega Full HD ekraan (4K ja 2,7K tundub olevat mitte nii populaarne nii tootjate kui kasutajate seas), 100% sRGB värvigamut, 7,18 mm paksune ekraaniäär, WiFi a/b/g/n/ac, Bluetooth, 50 Wh aku (kuni 9 tundi).

Pistikupesade nimekiri on järgmine:

Type-C USB 3.1 Gen 2 välise ekraani toega

Type-A USB 3.1 Gen 1

USB 2.0

Micro HDMI

kombo audio

SD kaardi lugeja

Aku tõesti kestis tööpäeva, ka üsna intensiivselt kasutades (veeb, Youtube, Office, natuke mänge). Õues on ekraan küllaltki ere, nii et mitte just väga otsese juulipäikese käes kannatab päris hästi tööd teha.

Kokkuvõttes on tegu Zenbookide sarja väärika järgmise põlvkonnaga, mille isendit maksab osta siis, kui tahad sama suurt arvutit, aga suuremat ekraani. Laiad servad on ajalugu. Ekraan peab nagu mobiilidel olema äärest ääreni. Muude asjade pärast pole eriti põhjust veel oma masinat uuendada, kui see just väga vana ja aeglane pole.

TEHNILISED ANDMED

Asus Zenbook

Hind: 1216 eurot (Digisalong)

Ekraan: 14.0", IPS, FHD, 1920 x 1080 p, matt

Protsessor: Intel Core i7-8550U

RAM: 16 GB DDR3 onboard

SSD: 512 GB

Graafikakaart NVIDIA GeForce MX150, 2 GB

Operatsioonisüsteem: Windows 10 Home

WiFi 802.11 ac

Bluetooth: versioon 4.1

Aku: kuni 9 tundi

Kõiki andmeid vaata siit.