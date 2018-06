Asus Zenfone 5 - raske on olla ebanormaalne

Asuse telefonid olid teistest natuke erinevad - pisut plastmassised, natuke rohmakamad ja paksemad, kuid oma isikupäraga. Jah, midagi on ka praegu säilinud, kuid kõik moeröögatused ja teistega kaasamineku on Asus nüüd omaks võtnud. On iPhone 6-st pärit ääred, muidugi "kulm", äärest ääreni ekraan, sõrmejäljelugeja taga keskel ja palju muud, mida oleme juba nii palju näinud. Mida siis Asus pakub sellist, mis teistest erineb? Kas tõesti ainult ringlihvitud tagaküljeviimistlust, mis on ka Asuse Zenbookide n-ö firmamärk?

Võib-olla tõesti pole enam vahet, mis telefoni sa ostad, võib-olla tõesti on ain uke oluline argument süleriga samasugune ringlihvitud korpus, nii et võid minna arvutipoodi nagu rõivabutiiki ja küsida: palun mulle see ilus õhuke tumesinine süler ja andke aksessuaarina juurde samasuguse tagaküljega tumesinine Zenfone.

Iseenesest on ju kõik korras - suur 6,2-tolline Full HD+ IPS ekraan (2246 x 1080 pikslit), võimas Qualcomm Snapdragon 636 protsessor, 4 GB RAM-mälu, 64 GB välkmälu. Uus Android Oreo ja ZenUI 5.0 kasutajaliides jätavad puhta ja muretu mulje, ehkki Asusel on kombeks oma toodetele ka ohtralt igasugust lisatarkvara kaasa panna.

Tsentrist uhutud metalli pinnatöötlus on rihitud nii, et kiired kiirgavad justkui sõrmejäljelugejast, mis asub taga keskel. Kaks tagakaamerat asuvad nurgas, mis tähendab, et sõrmejäljelugejast on need piisavalt kaugel, et kogemata neile sõrmega pihta ei saa.

Servad on kuidagi teravavõitu – miskipärast ei jookse servakumerus ühes jutis, vaid väikese randiga. Kaasas olev õhuke pehme plastmassümbris tundub muutvat telefoni hoopis voolujoonelisemaks, kuid tegelikult jäävad ümbrise ääred siiski ekraani servadest üle ja sõrmede all on ikka lisarant. Läbipaistev kest jätab siiski efektse tagakaane hästi näha ja valgust peegeldama ning kest ei kogu ka nii palju sõrmejälgi, kui originaalne telefoni pind.

Telefoni sisse lülitades ei õnnestu kuidagi leida eestikeelset Androidi- kas tõesti Asusel seda polegi? Valikust ei pakuta ja mõned Eesti kasutajad kindlasti igatseksid seda.

Ülal on „kulm“ ja all ääres on ka väga vähe ruumi jäetud, ekraan haarab väga suure protsendi esiküljest. Näotuvastus on olemas ja toimib hästi.

Jõudlustestides midagi erakordset polnud ja Arvutimaailma edetabelis jääb Zenfone 5 läbi aegade kuhugi teise kümne lõppu, mis uue telefoni kohta on tagasihoidlik saavutus. Samas ei torka kuidagi kasutades silma, et mobiil kuidagi aeglasem oleks. Kõik jookseb menüüdest kiiresti ja ka mängud liiguvad.

Kahe tagakaameraga teeb Asus hästi ka Bokeh´i, saab lülitada lainurk- ja telekaamerale (menüüst). Menüüs on HDR, ava saab valida tänu kahe tagakaamera koostoimele jne.

Siin on üks näidipilt Asuse bokeh´ist:



Klõpsa pildil, näeb originaali.

Esikaamera ehk selfie-kaamera on 8 MP sensoriga ja 84-kraadise vaateväljaga.

3300 mAh aku pole ülemäära suur ega ka liiga väike, kestes keskmise kasutajaga ühe päeva kenasti ja umbes pool päeva veel lisaks.

Otsus?

Eemalt vaadates on see nagu iPhone X. Petab ära küll. Samas kulutad sa poes sellele telefonile pea poole vähem. Võib-olla isegi ainult kolmandiku Apple´i tippmudeli hinnast. Seega justnagu võiks osta.

Midagi väga erilist Zenfone ei paku, kuid on siiski korralik tööloom ja kui kaasasolev läbipaistev ümbris ümber panna, siis peab ka kauem vastu, kuid pole enam nii ilusa õhukese välimusega.

PLUSSID

+ Hea ekraan, suur ja ere

+ Üsna korralik kaksik-kaamera, tehisintellekt suudab bokeh-efekti küllaltki täpselt teha

MIINUSED

- Ei midagi erilist, tavaline igavavõitu nutitelefon

- Ekraani ääred on teravavõitu, kui kasutada kaasasolevat ümbrist

TEHNILISED ANDMED

Nutitelefon Asus Zenfone 5 (2018)

Hind: 385,50 eurot (Fauni Kaubandus)

Mälu: 4G RAM, 64 GB ROM (+ 100 GB Google Drive´is tasuta üheks aastaks)

Ekraan: 6,2-tolline Full HD+ (2246 x 1080 p), Super IPS+, 90% esiküljest moodustab ekraan

Protsessor ja kiibistik: Qualcomm Snapdragon 636, 64-bitine kaheksatuumaline protsessor koos tehisintellekti toega, graafika - Qualcomm Adreno 509

Operatsioonisüsteem: Android Oreo uue Asus ZenUI 5 kasutajaliidesega

Kaamerad: taga Sony IMX363 12 MP kaksik-sensor, F1.8 24 mm ekvivalent objektiiv 83° vaatenurgaga, teine kaamera 120° lainurkobjektiiviga; esikaamera 8 MP, F2.0, 24 mm ekvivalent, 84°

Video: 4K UHD (3840 x 2160) video, 30 kaadrit sekundis, esikaameraga 1080p FHD @ 30 / 60 fps

Traadita ühendused: WLAN 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4 & 5 GHz; Bluetooth 5.0; WiFi direct; NFC

Navigeerimine: GPS, AGPS, GLONASS, BDS

Võrgud: GSM/GPRS/EDGE; WCDMA/HSPA+/DC-HSPA+; TD-SCDMA; CDMA 2000; FDD-LTE; TD-LTE kuni 600 Mbit/s

Aku: 3300 mAh, AI laadimine, 5 minutit laadimist ja 2 tundi kõneaega, 38 minutiga 60% täis, 22 päeva 4G ootel, kuni 17 tundi WiFi-ga veebilehitsemist