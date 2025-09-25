Xiaomi 15T ja 15T Pro - Fläägshipp killer?

Xiaomi tuli välja uute tippmudelitega – 15T ja 15T Pro. Tootja räägib numbritest ja tehnoloogiast läbi ülivõrd ja ohtra BS bingo, aga mida see kõik päriselt tähendab? Mõlemad mudelid suunatud neile, kes pildistavad palju, tahavad suurt ja eredat ekraani ning ei ütle ära ka kiirest laadimisest.

Vaatame lahti olulise, et saaksid aru, mis on ainult ilus kõlav termin ja mis muudab igapäevase kasutuse mugavamaks.

PS Flagship killer see ei ole, kuna Xiaomi enda viimane Flagship on 15 Ultra, mille hinnaks on 1300€ ning on DXOmark testis kõrgemal positsioonil oma kaameratega, kui Iphone 16 Pro Max ja palju kõrgemal kui Samsung Galaxy S25 Ultra.





Kaamerad: rohkem kui lihtsalt megapiksleid

Mõlemal mudelil on kolmik­kaamera Leica optikaga. See võiks tähendada, et Xiaomi on pannud rõhku sellele, et pildid näeksid välja loomulikud ja värvid oleksid sarnased sellele, mida silmaga näed.

Xiaomi 15T katab põhilise: tavaline lainurk, ülilainurk maastiku või ruumide jaoks ja teleobjektiiv lähivõtete või kaugemalt pildistamiseks. 50 MP põhikaamera (LF800, f/1.7, OIS) + 50 MP tele (46 mm) + 12 MP ülilainurk (15 mm)

katab põhilise: tavaline lainurk, ülilainurk maastiku või ruumide jaoks ja teleobjektiiv lähivõtete või kaugemalt pildistamiseks. 50 MP põhikaamera (LF800, f/1.7, OIS) + 50 MP tele (46 mm) + 12 MP ülilainurk (15 mm) 15T Pro lisab siia 5× optilise suumi, millega saad pildistada näiteks kontserdil lava pealt detaili või spordiüritusel tegevust ilma, et kvaliteet kukuks. Seda digitaalne suum enamasti ei paku. 50 MP põhikaamera (LF900, f/1.62, OIS) + 50 MP 5× tele (115 mm, OIS) + 12 MP ülilainurk (15 mm)

Võrdluseks: kui tavalise telefoniga saad pildistada umbes nii nagu sa oleksid liikunud 10 meetrilt 2 meetri peale – ilma päriselt sammugi astumata.

Videoga on sama lugu. Pro võimaldab filmida sujuvalt ka aegluubis (4K 120fps), mis tähendab, et saad näiteks lapse sünnipäeval küünalde puhumise või koera jooksmise jäädvustada kinolikult sujuvalt. Lisaks: 8K 30 fps, 4K kuni 120 fps, HDR10+, 4K 60 fps 10-bit Log (LUT-sisendiga), kellele need andmed midagi ütlevad.





Ekraan: telefon, mida näed ka päikese käes

Mõlemal mudelil on suur 6,8-tolline ekraan, mis on eredam kui enamiku sülearvutite ekraanid. Tippheledus 3200 nitti tähendab, et isegi suvepäeval rannas näed ekraani selgelt.

15T Pro värskendab pilti kuni 144 korda sekundis, mis annab eriti sujuva scrollimise ja mängukogemuse.

värskendab pilti kuni 144 korda sekundis, mis annab eriti sujuva scrollimise ja mängukogemuse. 15T jääb 120 hertsile – see on juba praegu rohkem, kui enamik inimesi igapäevaselt vajab.

Kui oled harjunud 60 Hz ekraaniga (vanemad telefonid või sülearvutid), siis vahe tundub sama suur kui mustvalge ja värvilise teleri vahel – lihtsalt palju sujuvam.





Aku ja laadimine: päevade viisi, minutite laadimine

5500 mAh aku tähendab, et mõlemad telefonid peavad vabalt vastu pika tööpäeva. Kui varem pidid õhtuks laadijat otsima, siis 15T ja 15T Pro puhul kestab aku muretult ka teise päeva õhtusse.

15T laeb juhtmega täis umbes kolmeveerand tunniga. (67W)

laeb juhtmega täis umbes kolmeveerand tunniga. (67W) 15T Pro laeb veelgi kiiremini (90W) ja lisaks ka juhtmevabalt (50W). Praktikas tähendab see, et kui unustad telefoni hommikul laadima panna, piisab kohvitassi kõrvale pistikusse ühendamisest, et aku poole tunniga enam kui poole peale saada.

Vastupidavus: telefon, mis ei karda vihma

Mõlemad mudelid on IP68 kaitsega – see tähendab, et telefon elab üle nii vihma kui ka basseini äärde kukkumise. Ei tasu muidugi teadlikult uputama hakata, eriti soolases vees, aga juhuslikud olukorrad ei tee kahju. Ilmselt kui teedki suvel järvevees mõne pildi või pesed maha koogitüki, võid rahulikult magada.

Ekraan on kaetud Gorilla Glass 7i klaasiga, mis on kaks korda vastupidavam kriimustustele kui eelmine põlvkond. Kui kukutad võtmete kõrvale või tassid taskus müntidega, on kriimustusoht väiksem. Rõhk sõnale "väiksem".

Pro mudelil on lisaks tugevam alumiiniumraam, mis aitab üle elada väiksemaid kukkumisi, kuid praktikale toetudes, võib korpus olla hea mõte.

Uus ühendus: kõned ilma mobiilivõrguta

Üks põnevamaid lahendusi on Offline Communication. Kui sul ja sõbral on mõlemal Xiaomi 15T või 15T Pro saate teineteisele helistada ka siis, kui levi- ja Wi-Fi-signaali pole.

Pro mudeliga kuni 1,9 km ulatuses.

kuni 1,9 km ulatuses. 15T-ga kuni 1,3 km.

See pole mõeldud kriitiliseks päästevahendiks, kuid matkates või festivalil võib see olla üllatavalt kasulik – nagu omamoodi walkie-talkie, aga telefoni mugavusega.





Spetsifikatsioonid lühidalt

Omadus Xiaomi 15T Xiaomi 15T Pro Kaamerasüsteem 50 MP põhikaamera (LF800, f/1.7, OIS) + 50 MP tele (46 mm) + 12 MP ülilainurk (15 mm) 50 MP põhikaamera (LF900, f/1.62, OIS) + 50 MP 5× tele (115 mm, OIS) + 12 MP ülilainurk (15 mm) Video kuni 4K 60 fps, HDR10+, LUT 8K 30 fps, 4K 120/60/30 fps, HDR10+, 10-bit Log Ekraan 6,83" AMOLED, 1,5K, kuni 120 Hz, 3200 niti, 3840 Hz PWM 6,83" AMOLED, 1,5K, kuni 144 Hz, 3200 niti, DC-hämardus Kiip Dimensity 8400-Ultra (4 nm) Dimensity 9400+ (3 nm) Mälu/Salvestus 12/256 või 12/512 GB (LPDDR5X + UFS 4.1) 12/256, 12/512 või 12 GB + 1 TB (LPDDR5X + UFS 4.1) Aku & laadimine 5500 mAh, 67 W juhtmega 5500 mAh, 90 W juhtmega + 50 W juhtmevaba Vastupidavus IP68, Gorilla Glass 7i IP68, Gorilla Glass 7i, alumiiniumraam 6M13 Offline kõned Kuni ~1,3 km (OTA) Kuni ~1,9 km (OTA) Võrgud Wi-Fi 6E, Bluetooth 6.0, NFC Wi-Fi 7, Dual-Bluetooth, NFC

Hinnad ja kättesaadavus

Xiaomi 15T alates 649 € .

alates . Xiaomi 15T Pro alates 899 €.

Arvestades, et näiteks Samsungi või Apple’i lipulaevade hinnad algavad pigem üle 1000 euro, positsioneerib Xiaomi end veidi soodsamalt, pakkudes siiski sarnast või isegi paremat tehnilist taset mõnes valdkonnas (nt ekraani heledus ja laadimiskiirus).

Kumb on mõistlikum valida?

Xiaomi 15T on hea valik, kui tahad tipptasemel telefoni normaalse hinnaga ja ei vaja suurt optilist suumi ega juhtmevaba laadimist.

tahad soodsamat lipulaeva kogemust,

kogemust, hindad stabiilset kolmik­kaamerat ja väga eredat suurt ekraani,

ja väga eredat suurt ekraani, 67 W juhtmega laadimisest piisab.

Xiaomi 15T Pro on neile, kes tahavad maksimaalselt head kaamerat, filmivad palju videoid või tahavad, et telefon oleks lisaks tööriist ka hobi või sisu loomise jaoks.

vajad 5× optilist suumi ja paremat sensori dünaamikat ,

ja , soovid 8K või 4K 120 fps videot ja 10-bit Log voogu,

või videot ja voogu, kasutad juhtmevaba kiirlaadimist ja tahad võimsamat kiipi ,

ja tahad , hindad Wi-Fi 7 ja tugevamat alumiiniumraami.

Väiksed eritingimused (olulised märkused)

Offline-kõned ja HyperOS 3 jõuavad telefonidesse OTA-värskendusega (alates septembri lõpust ja saadavus, täpne aeg sõltuvad piirkonnast).

ja jõuavad telefonidesse (alates septembri lõpust ja saadavus, täpne aeg sõltuvad piirkonnast). Veekindlus IP68 kehtib laboritingimustes; vedelikukahjustused ei pruugi olla garantiiga kaetud.

kehtib laboritingimustes; vedelikukahjustused ei pruugi olla garantiiga kaetud. Laadimiskiirused eeldavad vastavat Xiaomi toiteadapterit ; juhtmevaba laadija on eraldi tarvik.

eeldavad vastavat ; juhtmevaba laadija on eraldi tarvik. Võrgu- ja Wi-Fi 6E/7 tugi sõltub kohalikust võrgust ja piirkonnast.

Lõpumõtted

Xiaomi 15T-seeria on tehtud eelkõige pildi- ja videokesksele kasutajale, kes tahab suurt, väga eredat ekraani ja suure akuga telefoni. 15T on „turvaline“ valik, 15T Pro on selge kaamera ja jõudluse edasiminek – eriti kui suum, Log-video ja juhtmevaba laadimine on sinu tööriistakastis igapäevased.



Täpsem info Xiaomi kodulehel.