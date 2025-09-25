Google ja Qualcomm tahavad Androidiga PC maailma vallutada

Tehnoloogiamaailma koridorides on juba aastaid keerelnud üks küsimus: mis siis, kui Android ei olekski enam aheldatud vaid taskutesse ja peopesadele? Mis siis, kui see mobiilide kuningas otsustaks vallutada uue territooriumi – sülearvutite ja lauaarvutite maailma?

Pikalt püsinud saladuseloor on nüüd rebenenud ning idee on saamas käegakatsutavaks reaalsuseks. Just õigel ajal - kui sajad miljonid arvutid kaotavad Microsofti Windows 10 toe.

Hiljutisel Qualcommi suurüritusel toimus vestlus, mis saatis tehnoloogiakogukonda laiali võimsa lööklaine. Laval istusid kaks meest, kelle sõnadel on kaalu – Qualcommi tegevjuht Cristiano Amon ja Google+ i platvormide ning seadmete juht Rick Osterloh. See, mis pidi olema tavapärane tehnoloogiajutt, muutus kiiresti millekski palju enamaks. Nad ei vihjanud Androidi tulekule arvutitesse, vaid praktiliselt kuulutasid selle välja.

Video URL

"Varem on meil alati olnud väga erinevad süsteemid, mida me ehitame arvutitele ja mida nutitelefonidele, ning oleme alustanud projekti nende ühendamiseks," lausus Osterloh, pannes kuulajad saalis teraselt kuulatama, "ehitame koos ühist tehnilist vundamenti oma toodetele nii laua- kui ka sülearvutites."

Sellega asi ei piirdunud. Osterloh selgitas, et Google´i ambitsioonikas eesmärk on tuua kõik Androidi armastatud rakendused, tehisintellektil põhinevad funktsioonid ja kogu nutitelefonidest tuttav kasutusmugavus ka PC-maailma. See on otsekui unistuse täitumine Androidi kasutajatele, kes on kadedusega jälginud Apple´i ökosüsteemi sujuvat sümbioosi, kus iPhone ja MacBook töötavad koos. Seni on Androidiga telefoni ja Windowsiga arvuti koostöö küll toiminud, kuid mitte väga mugavalt.

Qualcommi juht Cristiano Amon lisas õli tulle, kinnitades, et ta on seda uut, eksperimentaalset Androidi versiooni juba oma silmaga näinud. Tema emotsionaalne hinnang oli lühike ja lööv: "Ma olen seda näinud ja see on vapustav."

Kuigi kumbki tippjuht ei täpsustanud, millal see uus operatsioonisüsteem tavakasutajateni jõuab või mis kujul seda levitama hakatakse, on sõnum selge – Androidi operatsioonisüsteemiga sülearvutid on peagi tulekul.

Tõele au andes ei tulnud see teade siiski täiesti ootamatult. Tehnoloogiaportaal Android Authority raporteeris juba 2024. aastal, et Google'il on sellised plaanid.

Google on ise ka vihjanud kavatsusele ühendada oma Chromebooki sülearvutites kasutatav ChromeOS ja Android ühtseks tervikuks. Nüüd on aga kuulujuttudest saanud tippjuhtide tasemel kinnitus.