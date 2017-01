92-megapiksline Asus ZenFone AR - täiesti uus tase nutitelefoninduses

Asus pole meil just väga tuntud ja teada mobiiltelefonide tegija (ehkki Asuse sülearvutid on tõesti tuntumad, head ja vastupidavad). Kuid äsja välja tulnud Asus Zenfone AR on mitmes mõttes teerajaja ja uute sihtide seadja - vahepeal paigal tammunud mobiiltelefonide areng sai nüüd uue tõuke ja mõned uued omadused on tulnud ka mobiilidesse. Aina rohkem hakkab ilmuma seadmete juurde lühendeid AR (Augmented Reality) ja VR (Virtual Reality).

2017. aasta alguse kohta on Asus Zenfone AR päris sobivate märksõnadega. Nimes esinev lühend AR ei tähenda midagi muud kui Augmented Reality´t ehk liitreaalsust. Kui 2016. aastal tulid välja mitmed telefonimudelid kahe tagakaameraga, siis Asus ZenFone AR-il on neid koguni kolm - nn TriCam süsteemis tegelevad kolm kaamerat liikumise registreerimise, sügavuse hindamise ja 23 MP sensoriga ka pildi salvestamisega.

Oot, aga pealkirjas oli juttu ju 92 megapikslist?

Tõesti, Asus tundub siin natuke ette ruttavat tegelike pikslite arvuga, kuid väidetavalt pidavat mitu kaamerasensorit ja kihiline laotus, nagu Google Pixelgi kasutab, saavutama kokku 4 x 23 MP ehk 92 MP pildi, mis on kirkam ja selgem kui mistahes teised mobiilipildid, mida teevad "tavalised" mobiilikaamerad. Optiline ja elektrooniline pildistabilisaator annavad veel täiendavalt kvaliteedile juurde, videot saab üles võtta aga "vaid" 4K kvaliteedis.

Liikumise ja sügavuse tajumine on vajalik ümbritseva ruumi 3D skännimiseks. Selleks kasutab Asus Google´i Project Tango tehnoloogiat, millega lihtsalt ruumis ringi liikudes ja filmides saab salvestada ümbritseva maailma 3D mudeli ehk ruumilise kujutise. Hiljem võib seda mudelit kasutada virtuaalreaalsuse loomisel ja näitamisel.

ZenFone AR oskab tänu sellele omadusele ja infrapunasensori toele hinnata ka objektide täpset kaugust telefonist.

Selleks, et virtuaalmaailma sukelduda, toetab Asuse uus telefon ka Google´i virtuaalreaalsuskeskkonda Daydream. Mobiili saab panna vastavasse virtuaalreaalsuse seadmesse (prillidesse) ning vaadata nendega tehismaailmas ringi. Selleks on telefon võimeline näitama sujuvat pilti 1440 x 2560 pikslisel ekraanil. Ülitundlikud sensorid jälgivad iga pealiigutust ja hoiavad tehismaailma sujuvana. Uus Qualcomm Snapdragon 821 protsessor on tippklassist, 8 GB mälu samuti ja et AR ning VR sujuvalt jookseks, ei saa läbi telefonisisese vedelikjahutusega, mida teame ka viimaste Microsoft Lumia tipptelefonide ajast.

Viie magnetiga sisemised kõlarid ja 24-bitine DA muundur tagavad parema heli. 3300 mAh aku laetakse 60% tasemeni 39 minutiga.

Lähemalt vt kõiki muid tehnilisi andmeid siit.