VIDEO: kui sulle tundub, et paistad telefoniga rääkides liiga normaalne, hangi Banana Phone!

Banana Phone on Indiegogo ühisrahastuses ammu raha kokku saanud ning nad võivad postitada pilte "banaanikastidest", mis juba klientidele teele saadetud. See aga tähendab, et varsti ilmuvad tänavatele inimesed, kes räägivad, banaan kõrva ääres. Seega - ole valmis.

San Francisco idufirma Banana Phones korjab oma projektiga ka raha gorillade kaitseks. Igatahes kui tahad absoluutset tähelepanu, siis selle telefoni pead sa hankima, sest tähelepanu on garanteeritud igas olukorras, kui ilusa kollase banaani kõrva äärde paned ja rääkima hakkad.

Banana Phone maksab 40 dollarit ja pole tegelikult ei nutitelefon ega isegi nuputelefon. See on Bluetooth-ühendusega nn "handsfree" ehk telefonitoru, millega saab rääkida ja kõne alustada või lõpetada, aga kogu helistamismehhanism jääb endiselt telefoni sisse. Seade toetab virtuaalseid assistente Sirit ja Google Assistantit, järelikult - banaanilt võib küsida kõike. Kui Banana Phone on kõrva ääres, siis reetlikud nupud teistele näha pole ja kuuldetoru ongi äravahetamiseni sarnane ilusale kollasele banaanile.

Amazonis maksab Banana Phone alla 40 dollari, kuid postikulud - 27 dollarit tuleb Eestisse tellimiseks hinnale juurde lisada.

Kuid nüüd edasi tehniliste andmete juurde, mis on iga tehnikavidina juures olulised:

kõneaeg 10 tundi

ooteaeg 70 tundi

akulaadimine micro-USB kaabliga

kiibistik - Qualcomm

keskkonnasõbralik - 100% taaskasutatud ABS plastik

juhtimine: heli valjus (+/-), kõne lõpetamine, kõne vastuvõtt, Bluetoothiga paaritamine

Neile, kes on hõbepaberist mütsikese poole vaadanud - Banana Phone kaitseb ka telefoni kahjuliku kiirguse eest, sest Bluetooth kiirgab hulga vähem, kui telefoni kõik antennid, mis erinevatel sagedustel taevaste lainetega ühendust saada püüavad. Telefoni võib aga helistades taskusse, peast eemale jätta.

Kas me seda telefoni ka Arvutimaailmas testiks ja ehk ka üks väike videorevüü? Võib-olla. Aga see, kuidas banaanitest välja näeb, on nii naljakas, et juba testimata saab korralikult naerda siin.

We tested the banana phone and it was awful pic.twitter.com/MuTj9WimlQ — The Verge (@verge) December 3, 2017

Testist selgub, et see on tegelikult justnagu lisatelefon, mida kaasas kannad ja pealegi väga kehva kõnekvaliteediga. Seega praktiline väärtus banaanil puudub. Ilmselt me ikkagi ei testi seda. Sama hästi võiks ju päris banaaniga proovida, mida inimesed arvavad või kuidas reageerivad, kui tänaval rääkida. Aga hea muidugi, et selline idee on järgi proovitud ja valmis tehtud heategevuslikul eesmärgil.