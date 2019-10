HiFi klapid, mida kiidetakse: Bilikay T03 Bluetooth

(Sisuturundus)

Gearbestil on peagi välja tulemas mitmeid uusi omatooteid, kuid enne veel tuleb kindlasti soovitada kõrvaklappe, mida Gearbesti enda inimesed samuti kasutavad ja soovitavad: Bilikay T03 (27,45 eurot, aga kui sisestad kupongi TCS8R0WRGS, siis veelgi odavamad). Need on kvaliteetsed, kestavad akudelt kaua ning lisaks on hind peaaegu olematu selliste juhtmevabade klappide kohta.

Kvaliteetsete nööpkõrvaklappide otsijale on siin kõik vajalik olemas: Bluetooth 5.0, 10 mm läbimõõduga korraliku bassiga kõlarielement titaanmembraaniga, ergonoomiline disain ja täpne sobivus kõrvadesse, samuti IPX4 veekindlus ehk võib ka kergelt vesise ilmaga välja vihma kätte minna või trennis higistada.

Laadimine käib laadimiskapslis, mis hoiab kuulareid magnetiga vutlaris. Laadimisaeg on 1,5 tundi, tööaeg 5 tundi. Kuna olemas on ka sisemine mikrofon, saab neid klappe kasutada käed-vabad seadmena mobiilikõnedele vastamiseks. Pista autos olles lihtsalt kõrva ja puuduta kõnele vastamiseks.

Klappidel pole küll aktiivset mürasummutust, aga kuna kuularid istuvad sügavalt kõrvas, siis pakuvad need passiivset ümbritsevate häälte summutust.

Vaata lähemalt, mida need kõrvaklapid suudavad: