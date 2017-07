Business Casual on tagasi: Blackberry KeyOne, nupud, lips ja ülikond

Maailmas pole ainult idufirmad, teksad ja T-särgid. Kuskil on alles ka see ärimaailm, mida tuntakse ülikondade, lipsude ja Blackberryde järgi. Kuna Blackberry KeyOne ja Priv on nüüd ka Eesti mobiilioperaatori juures müügil, saavad vana kooli ärikasutajad ohata: lõpuks ometi!

Nupud ja tavaline Business Casual on tagasi, diplomaadikohvrid, seieritega käekellad, krokodillinahast kingad, sedaanid ja Thinkpadid käivad selle juurde. AM sukeldus korraks sellesse vahepeal unustatud ärimaailma ja siin on testitulemus.

Tele2 tõi müügile kaks uut Blackberry mudelit: ekraani all püsivalt oleva füüsilise klaviatuuriga KeyOne´i ning liugklapiga klahve ekraani taha peitva mudeli Priv. Pidevalt klahvid nähtaval tundus elegantsem ja sellepärast testime kõigepealt seda – milleks klahve varjata ja liugklapid on natuke ehk liiga üheksakümnendad. Aga miks mitte ka liugklapp – selle aeg veel tuleb, jälle.

Blackberry KeyOne on mõnus taaskohtumine vanaga. Aasta oli siis vist 2009, kui sai maha müüdud oma eelmine, täisklaviatuuriga puutetuindlik Windowsi-telefon HTC TytN II. Sellest ajast on vahest ikka tekkinud igatsus füüsiliste klahvide järele, kui vaja mõnd pikemat kirja kirjutada. Just selle jaoks Blackberry ongi klaviatuuri alles hoidnud. KeyOne´i täisklaviatuur ekraani all on kogu aeg olemas ja hõivab seega telefoni esiküljest suure osa ekraani arvelt.

Samas ekraan on ikkagi veel piisavalt suur, et omi asju ajada.

Sisselülitamisnupp asub ebatraditsiooniliselt vasakul. See-eest on paremal harjumuspärase sisselülitamisnupu kohal hoopis lisaklahv, millele saab anda mõne soovitud funktsiooni. Paneme selle näiteks ülikiirelt e-kirjakasti avama. Pika vajutuse peale saab panna käivituma mõne teise funktsiooni, näiteks kalendri avamise.

Ühendamiseks on uuem USB Type-C, allservas on üks kõlar ja mikrofon.

Klahvid, klahvid…

Füüsilist klaviatuuri klõbistatakse kiiresti kahe pöidlaga. Lisaks on klaviatuur puutetundlik – seal saab viibetega kerida ja menüüsid juhtida. Tühikuklahv töötab ka sõrmejäljelugejana.

Eesti tähed tulevad, kui hoida vastavat täppideta tähte pikalt all – ekraanile ilmuvad siis allaserva klahvi lisasümbolid, esimeste seas ka äöüõ.

Vajadusel saab dubleeriva virtuaalklaviatuuri ka ekraanile manada, ehkki seda pole vaja.

Sõrmejäljelugeja on tühikuklahvi sees. Töötab väga kiirelt ja täpselt.

Kui mobiilile midagi välimuse osas ette heita, siis on see suurus – raske, paks ja pikk telefon mahub napilt taskusse ja on alati tunda, kui kuhugi maandub. Klaviatuur hõivab aga ekraani arvelt suure osa esiküljest, nii et ekraan on ebastandardselt väike, vaid 4,5 tolli. Ka kuvasuhe on ebastandardne, 3:2 ja resolutsioon 1620 x 1080 pikslit. Full-HD-st on 300 pikslit maha lõigatud. Kui vaadata Youtube´ist videot üle ekraani, siis jääb üles ja alla serva väike must riba ja pilt on pisem, kui 4,5-tollisel Full-HD ekraanil. Aga ärikasutajale see puudus väga oluline ilmselt polegi.

Aku kestab väga hästi – 2, vahest isegi veidi kolmandat päeva ühe laadimisega. 3505 mAh (akul on kiirlaadimine, mis laeb 50% täis 36 minutiga). Samas pole kiiret protsessorit ja võimast graafikakaarti, mis akut kulutaks ja ka ekraan on pisem, kui suurematel nuhvlitel ning ei võta seega nii palju voolu.

Protsessor Qualcomm Snapdragon 625 Octa-Core 2.0 GHz pole küll tippklassist, aga ajab asja ära. Ka 3 GB operatiivmälu ja 32 GB välkmälu on keskpärased näitajad. AM jõudluse-edetabelis https://www.am.ee/edetabel jääb Blackberry Quadranti testis 15. kohale – samasse klassi kui mõned paremad Androidi-telefonid mõni aasta tagasi.

Palju kaasavara

Telefoni avades selgub, et sellel on väga palju kaasas Blackberry lisatarkvara. Rohkem, kui enamusel teistel telefonidel. Kogu see kaasavara on suunatud ärikasutajatele, mingeid ilu, ega mängu-äppe ei ole. Näiteks saab kõik oma salasõnad koguda Blackberry Password Keeperisse, mis hoiab neid turvaliselt ja krüptitult, Privacy Shade jätab „valgustatuks“ vaid kitsa riba ekraanist, et teised läheduses ei saaks lugeda ekraanil nähtavat, DTEK hindab seadme turvalisust ja juhib tähelepanu võimalikele ohtudele. Krüptitud suhtluseks on saadaval BBM, mis on suhtlustarkvara äriklientidele, eraldi on ka kontaktide äpp ja seadmest otsingu äpp ja palju muud. Väga mugav on e-posti äpp, mis hoiab kirjad vestluste kaupa gruppides koos ja annab alati postkastist hea ülevaate.

Programmide aken, mis avaneb Androidi äppide nuppu vajutades, on nagu vanas Windows Phone´is, väga mugavalt lahendatud eri suuruses akendesüsteemiga. Lahtiolevad programmid hõivavad aknaid erinevas suuruses üksteise kõrval, nii et neid saab valida ja on näha, mis seisus need sulgusid. Windowsi parim omadus mobiilidele on sulatatud Blackberry Androidi sisse.

Blackberryt peetakse ka üheks turvalisimaks Androidi-telefoniks ja loomulikult tagab seda ka kiire sõrmejäljelugeja.

Kaamera ees ja taga

Tagaküljelt leiab suure läätsega kaamerasilma, mis ulatub kergelt nahka imiteeriva kummise tagakaane tasapinnalt väljapoole.

Kaamera pole äritelefonil kunagi olnud omadus, mille pärast ärikasutajad oma seadet kõigepealt valivad. Nii pole ka Blackberry 12-megapiksline kaamera midagi erilist, kuid teeb siiski ka 4K videot ja üsna normaalseid pilte. Siin mõned näited. Klõpsa pildil, näeb originaali.

Telefon teeb ka HDR-režiimis pilte, käsitsiseadetes saab ise sättida teravustamist, säri, ISO tundlikkust ja valge balanssi. Särikompensatsioon on mugavalt kohe kaamera avaekraanil saada.

Selfie-kaameral on samuti välk, mis on vajalik muidu hämaras liiga mürarohkeid fotosid tegevale esikaamerale.

Kokkuvõtteks

…on tegemist hea äritelefoniga, millel pole tavakasutaja jaoks olulistele omadustele eriti suurt rõhku pandud, küll aga äritarkvarale ja äriomadustele. Nendeks on turvalisus (tegemist on ühe turvalisima ja paremini kaitstud Androidi-telefoniga), pikk aku tööiga, füüsiline klaviatuur pikemate tekstide kiireks sisestamiseks ja mõistlik kaamera tavaoludes piltide tegemiseks. Hind selekteerib niisama uudistajad eemale, kuid ärikasutajatel või korporatiivklientidel on, mida osta.

TEHNILISED ANDMED

Nutitelefon Blackberry KeyOne

Hind: 619 eurot (Tele2)

Ekraan: 4,5'-tolline, 1620 x 1080 pikslit, IPS LCD

Operatsioonisüsteem: Android 7.1 Nougat (eesti keel)

Tootja: TCL (Hiina)

Protsessor: Qualcomm Snapdragon 625 Octa-Core 2.0 GHz

Muutmälu: 3 GB

Välkmälu: 32 GB

Mälukaart: MicroSD kuni 2 TB

Kaamera: taga 12 MP, faasipõhine autofookus, puutefookus, näotuvastus, geosildistamine, panoraamvõte, HDR, välklamp, video 4K@30fps; eesmine kaamera 8 MP

Sagedused: 2G 850, 900, 1800, 1900 MHz; 3G 850, 900, 1700, 1900, 2100 MHz; 4,5G 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2300, 2600 MHz

Maksimaalne andmeside alla/üles: 450 Mbit/s / 50 Mbit/s

WiFi: 802.11 a/b/g/n/ac, Hotspot, WiFi Direct, DLNA

Bluetooth: v4.2, LE

Muud ühendused: NFC, ANT+, USB Type-C, audiopistik (3,5 mm), FM raadio

Sensorid: sõrmejäljelugeja, valgussensor, kiirendusandur, güroskoop, lähedussensor

Aku: 3505 mAh, kiirlaadimine

SIM: Nano-SIM

Mõõdud: 149,3 x 72,5 x 9,4

Kaal: 180 g