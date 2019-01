CES 2019 aabits: tähtsamad väljahõikamised, mida tarbijaelektroonika messil seekord tehakse

Suunised selle aasta tehnoloogiauuendusteks antakse Las Vegases toimuval maailma suurimal tarbijaelektroonikamessil CES kohe kätte. AM pani kokku tähestikulises järjekorras väikese ABC 2019. aastaks, milliseid olulisi uudiseid messil pakutakse. Eks neid tuleb hiljem muidugi lisaks, katsume jõudumööda täiendada.

CES on puhtalt erialamess, niisama inimesi tänavalt sinna ei oodata. Kuid kõik, kellel on mingi põhjendatud seos tarbijaelektroonika teemaga, võivad siiski pääsme saada. Kuigi vahepeal oli suurimaks tehnoloogia- või arvutimessiks Las Vegases COMDEX, on see nüüdseks kadunud ning ajalooline, juba 1967. aastast korraldatud CES võib-olla isegi oma hiilguse tipus. Alguses toimus CES New Yorgis, kuid alates aastast 1995 Las Vegases. Eelmisel aastal oli üritusel 182 tuhat osalist, sealhulgas 69 tuhat eksponenti 4400 ettevõttest ja 7000 ajakirjanikku.

Acer

Acer Swift 7 on ebareaalselt õhuke ja kerge - tundub, et Acer ongi võtnud nõuks saada kõige õhemate ja kergemate masinate tootjaks, sest hiljuti kirjutasime nende maailma kergeimast 15-tollisest sülerist. See 14-tolline kergekaallane aga on magneesiumkorpusega ning vaid 9,95 mm paksune, kaaludes 870 grammi. 16 GB mälu ja 512 GB SSD teevad sellest täiesti korraliku töövahendi. Hind - 1799 eurot - tundub küll veidi krõbedavõitu, aga kes tahavad ülikerget ja samas võimsat masinat, peavadki rohkem maksma.

Amazon

Põhiuudis Amazonilt on see, et nende virtuaalne assistent Alexa on jõudnud juba kõikvõimalikesse ja -võimatutesse seadmetesse. Häälkäsklusega saab juhtida kõike garaažiustest kohvimasinani. Amazon Key aga avab võtmevaba maailma ehk siis võimaluse siseneda ustest lukku lahti keeramata, kui sul sisenemiseks on õigus olemas.

Apple

Apple´it pole traditsiooniliselt CES-il kohal, aga nad esitlesid siiski CES-iga seoses üht-teist. Näiteks leiab ühe Apple´i uudise Samsungi boksist: Samsungi telerid saavad ligipääsu iTunes´i sisule. Kehtib 2018. ja 2019. aasta mudelite kohta, mis hakkavad toetama ka AirPlay 2-e.

Asus

Taiwani süleritootja esitleb CES-il maailma kõige õhemate äärtega ekraaniga sülerit. Ekraani-pinna suhe on muljetavaldav 97%. Samuti tuleb välja uusi Republic of gamers seeria mänguriarvuteid Zephyrus S GX701, mis on võimsad ja õhukesed ning väga kallid.

Audio Technica

Kuigi mürasummutavaid Bluetoothiga kõrvaklappe tuleb välja nagu lund madalrõhkkonna ajal, on ATH-ANC900BT. eriline viie erineva mürasummutusrežiimiga vastavalt olukorrale ning 32-tunnise aku tööajaga.

Bang & Olufsen

Taani disainelektroonika tootja uuendas oma juhtmevabasid kõrvaklappe Beolab E8 2.0, millel on nüüd juhtmevaba laadija ning veelgi luksuslikum disain. Aku tööaeg pikenes samuti.

DJI

Üks nende põhiuudistest on 5,5-tollise sisseehitatud ekraaniga nutikas droonijuhtimispult.

Garmin

Garmin tutvustas uut ja oma esimest LTE-ga nutikella Vivoactive 3 Music LTE, mis alustab küll vaid Verizoni võrgus, kuid võimalik, et kunagi ka mujal. Bluetooth-kõrvaklappidega saab ühendada oma nutikella ja striimida netist muusikat ilma nutitelefoni vahenduseta - näiteks trenni tegema minnes.

HP

Omen 15 on maailma esimene sülearvuti 240 Hz ekraaniga. Kontorirotti see ei kõiguta, tegu on siiski mänguriarvutiga. Jooksutab Intel Core i7-8750H, sees on 128 GB SSD ja 1 TB kõvaketas. Müügile saabub juulis.

HTC

HTC mobiilidest me ei kuule sel messil, aga virtuaalreaalsuse prillidest Vive küll. Vive Pro Eye oskab silma jälgida ja vastavalt sellele virtuaalreaalsust kuvada. Näiteks saab silma järgi teravustada kaugemaid ja lähemaid objekte.

Huawei

Huawei tutvustab uut soodsama hinnaga sülerit MateBook 13. 12-tollise süleri kesta on nüüd mahutatud õhemate äärtega 13-tolline ekraan.

Huawei tutvustab ka odavat ja võimsat (ca 300 dollarit) Huawei Matepad 5 Lite´i.

Mobiile CES-il ei tutvustata, sest Hiinas Huawei eriti ei müü neid. Mobiiliuudised jäävad veebruari lõpus toimuvale Mobile World Congressile Barcelonas.

L'Oréal

Kosmeetikafirmal on põhjust CES-il olla, sest ka kosmeetika on muutunud nutikaks. L'Orealil on näidata Skin Track - UV ripats kaelariputamiseks, mis mõõdab UV taset ja vastavalt sellele saad valida sobiva kreemi või Skin Track pH - mis, nagu nimigi ütleb, mõõdab naha pH taset ja on nahale kleebitav kleeps, asjade internetti ühendatav.

Lapscreen

Juba 2010. aastast arendab see firma paberilehe asendajat. Tegemist on üliõhukese ekraaniga, mida saab igale poole kaasa võtta. Täpsemalt asendab see A4 paberilehte, olles ühest servast 4 mm, teisest 8 mm paks. Seega paberilehest oluliselt paksem, kuid mõõtmatult suurema andmemahuga. Full HD ekraan on ühendatav igasuguste seadmetega.

Lenovo

Lenovo näitab uusi ThinkPad X1 Carbon ja X1 Yoga mudeleid. Lisaks tuleb välja ka uusi mänguriarvuteid. Lenovo Smart Clock tahab aga öökapikella tagasi tuua sinu magamistuppa, ühendatuna Google Home´i nutikoduga ja virtuaalse assistendiga, millele saab häälkäsklusi jagada.

LG

Korea tehnoloogiaettevõte näitab eksoskelettidega roboteid, mis aitavad rasket füüsilist tööd paremini teha või panevad puudega inimesed liikuma. Kantav LG CLOi SuitBot toetab alakeha nii tõstmisel kui ka painutamisel.

LG OLED TV R aga on CES-il esitletav 65-tolline 4K HDR teler, mis demonstreerib OLED-ekraanide kvaliteedi uut taset. Sees on neil uus Alpha 9 Gen 2 protsessor. Kui veelgi suuremat pilti vaja, siis esitlusele tulevad ka 2019. aasta mudelid 88-tollisest 8K telerist mitmes LG tooteseerias. Kõigil on Amazon Alexa ja Google Assistanti tugi.

Kordusetendusena on väljas ka kokkurullitava ekraaniga teler, mis oli esitlusel ka möödunud aastal, kuid nüüd pidi juba tootmisse jõudma.

Nemeio

Lõpuks on programmeeritavate klahvikujutistega klaviatuur saanud mugavaks ja kasutatavaks. E-paberist klahvid saab muuta just selliseks, nagu vaja: meil näiteks oleks hea oma õäöü mugavalt standardile kohaselt ära paigutada, rääkimata šž ja teistest tähtedest. Iga klahvi pilti saab ise seada ja kuna tegemist on e-paberiga, ei tarbi see seadistatud klahv enam pärast uue kujutise saamist eraldi energiat.

Nvidia

Välja tuleb Nvidia GeForce RTX 2060 graafikakaart. Jõhkralt jõudu jõuab soodsama hinnaga massidesse.

PorTable

Nutilaud. Ilmselt sellega on peaaegu kõik öeldud. Sellel on nutiseadmete laadimissahtel, kõlarid ja töötab ka akudelt, et näiteks randa kaasa haarata. Vaata lisaks Portablecampaign.com.

Royole

2019. aasta on kokkuvolditavate ekraanide aasta. Ehkki suured tegijad on üksnes prototüüpe näidanud, on Royolel juba toode olemas. CES-il on see väljas ka. Sellest oleme natuke ka Arvutimaailmas kirjutanud.

Samsung

Samsung tutvustas 75-tollist 4K resolutsiooniga microLED tehnoloogiaga paneeli, mis on tegelikult resolutsioonivaba - kokku saab panna ükskõik kui suure ekraani. Saadaval on see aastal 2020. Siis võib ilmselt minna poodi, kodu seina mõõdud näpus ja paluda endale "välja lõigata" tuppa ära mahtuva ekaanitüki.

Samuti on väljas 98-tolline 8K QLED ekraaniga teler ning Family Hub ehk nutikas külmkapp, mis ühendab kõik nutikodu seadmed.

Sony

Sony toob välja terve rea uusi telereid, MASTER-seeria tootevalikusse lisanduvad ülisuured 8K HDR LED-telerid ja 4K OLED-telerid. Samuti on väljas uued Sony α9 ja α7 kaamerad.

TCL

TCL toob koostöös TV bokside tootja Rokuga välja ühise 8K versioon Roku TV-st. Roku on TCL-i 8K telerisse juba sisse ehitatud.

Toshiba

Uudiseks on neil 1 TB mahuga väike kompaktne välkmälu - Single Package PCIe Gen3 x4L SSD 96-kihilise 3D välkmälutehnoloogiaga.