Alla kilo: Acer tegi maailma kergeima 15-tollise süleri

Ekraaniääred muutuvad õhemaks, korpused väiksemaks - see annab võimaluse arvuti kaalu veelgi vähendada. Acer sai oma 15,6-tollise uue mudeli Swift 5 kaaluks alla ühe kilogrammi ehk 990 grammi, mis teeb sellest maailma kergeima sellise suurusega ekraaniga ultrabooki.

Suur osa sellest kaalulangusest, mida Berliinis äsja lõppenud IFA messil esitleti, ongi üliõhukestel ekraaniservadel, mis lubavad suurema ekraani panna väiksema, eelmiste põlvkondade puhul 13-tollisele masinale vastavate gabariitidega arvuti kesta.

Acer Swift 5 ekraan on Full HD eraldusvõimega (1920x1080 punkti) ja kui sa just erisoovidega pole graafikatööde osas, siis sellest täiesti piisab. Puutetundlik IPS ekraan on "hea, kui on" lisa, mida mõned kasutajad naudivad, teisi jätab külmaks, ekraani ja korpuse suhe on nüüd 87,6%.

Paljudele võib siiski ka alla kilo kaaluv masin liiga suur olla, neile on Aceril 13-tolline mudeli Swift 3, mille mõnedel konfiguratsioonidel ka 4G LTE modem.

Sees on uusim Inteli 8. generatsiooni Core protsessor. Uute energiasäästlike protsessoritega on õnnestunud vaatamata kergele korpusele aku tööiga hoida 10 tunni juures. Magneesiumi-alumiiniumi sulamist korpus on tugev ja vaid 15,9 mm paks. Siiski mahub korpusse ka sõrmejäljelugeja ning Windows 10 toetatav Hello näotuvastus on samuti toetatud. Ekraaniääred on pealtnägijate sõnul aga nii õhukesed, et arvutit katsudes tekib hirm nurk kogemata ära murda.

Tippmudelisse võib suruda kuni 1 TB NVMe SSD PCIe välkmälu ja Windows 10 jaoks piisavalt kuni 16 GB mälu. Klaviatuur on tagantvalgustatav.

Õhukese korpuse servadest paistavad täismõõtmetes HDMI, mis on hea, mitu USB 3.1 kiiret ühenduspesa ja USB 3.1 Type-C Gen-2 port kuni 10 Gbit/s andmeedastuseks. Selle pesaga saab ühendada ka vastavat tuge omava lisamonitori.

Euroopas saabub kaalu langetanud masin müügile novembris ja hakkab maksma pisut peale tuhande euro.