CES kuulutas välja 2021. aasta innovatsiooni-auhinnad

Keset suurt pandeemiat valis tehnoloogiamess CES, õigemini selle korraldaja CTA (tarbijatehnoloogia assotsiatsioon) välja innovatsiooniauhinnad, mida nagu igal aastal antakse välja üsna suur hulk paljudes erinevates kategooriates.

2021. aastal toimub CES 11.-14. jaanuaril 2021 kokkuleppeliselt Las Vegases, aga kuna üritus on esimest korda oma pika ajaloo jooksul virtuaalne, siis osalejaid on samal hetkel üle kogu maailma. Kui mess ise tuleb täiesti ebaharilik, siis innovatsiooniauhindade valimine on juba traditsiooniline. Iga-aastasel konkursil austatakse silmapaistvat disaini ja insenerilahendusi tarbekaupade tehnoloogiatoodetes.

Kokku on esindatud 28 tootekategooriat. Valdkonna ekspertidest koosnev kohtunikekogu, kuhu kuuluvad ka meedia esindajad, disainerid ja insenerid, vaatas läbi innovatsioonil, uudsel inseneritööl, funktsionaalsusel, esteetikal ja disainil põhinevad kandidaadid. CES 2021 innovatsiooniauhindade konkursile laekus üle 1200 kandidaadi. Autasustatud tooted leiab veebiaadressilt CES.tech/innovation. Kõigi CES-i auhinnatute täielik nimekiri avalikustatakse CES 2021 ajal 11. jaanuaril 2021.

Parima innovatsiooni preemiad (kuldne logo) said näiteks:

1st Mate Marine Safety & Security System

Brunswick Corporation

Kategooria: Sõidukisisene meelelahutus ja ohutus AMD Ryzen™ 5000 Series Desktop Processors

Advanced Micro Devices Inc.

Kategooria: Arvuti riistvara ja komponendid BioButton™ medical grade device and data services

BioIntelliSense, Inc., a continuous health monitoring and clinical intelligence company

Kategooria: kantavad tehnoloogiad EES (Electromagnetic Engineered Surfaces)

E2IP TECHNOLOGIES

Kategooria: Targad linnad Epsy

Epsy

Kategooria: tervis ja heaolu Galaxy Buds+ BTS Edition

Samsung Electronics, Inc.

Kategooria: Kõrvaklapid ja isiklik heli Galaxy Note20 Ultra 5G/Galaxy Note20 5G

Samsung Electronics, Inc.

Kategooria: mobiilseadmed ja tarvikud IBM & The Mayflower Autonomous Ship & The AI Captain

IBM

Kategooria: Sõidukite intelligentsus ja transport Imverse Live3D rendering engine and volumetric holograms

Imverse

Kategooria: voogesitus John Deere X-Series Combine

John Deere

Kategooria: robootika LUMI Keys 1

ROLI

Kategooria:arvutite perifeeriaseadmed ja lisad OrCam Read

OrCam Technologies

Kategooria: ligipääsetavus Origin Health - Remote Patient Monitoring

Origin Wireless

Kategooria: tarkvara ja mobiiliäpid P-Next3 InstaView® Door-in-Door® with Voice Recognition

LG Electronics Inc.

Kategooria: koduseadmed Spatial Reality Display

Sony Electronics, Inc.

Kategooria: arvutite riistvara ja komponendid The Fifth-Generation Waymo Driver

Waymo

Kategooria: Sõidukite intelligentsus ja transport U by Moen™ Smart Faucet

Moen Incorporated

Category: koduseadmed Vespera

Vaonis

Kategooria: digitaalne pildistamine / fotograafia VROR EYE DR

M2S

Category: tervis ja heaolu

Lisaks parimatele väljavalitutele autasustati ka paljusid teisi innovatsiooniauhinnaga, nende täieliku nimekirja leiab siit. Muuhulgas märgiti ära meile tuntud toodetest näiteks Asus ROG Phone 3, Asus Zenbook Flip 15, ZenBook Pro 15, Alienware 25 Gaming Monitor - AW2521H, GoPro HERO9 Black, JBL Xtreme 3, HP Elite Folio, HP Elitebook x360 1030 G7, Lenovo Legion Slim 7, LG VELVET 5G, LG WING, LG Wearable Air Purifier, OnePlus 8 Pro, Royole FlexPai 2, Samsung Wireless DeX, Samsung Galaxy Buds Live, Samsung Galaxy Watch3, Samsung Galaxy Z Flip 5G, Sony WH-1000XM4 kõrvaklapid jt.

CES-i toimumise kohta loe lähemalt siit.