Tehnoloogiamess CES 2021 nihutas toimumiskuupäevi ja peetakse virtuaalselt

Kui veel suvel ja isegi varasügisel olid paljud suurte tehnoloogiakonverentside ja messide korraldajad optimistlikud ning lubasid järgmisel aastal kõik üritused tagasi tavaformaati tuua, siis CES otsustati juba juulis korraldada 2021. aasta esimestel päevadel digitaalselt ehk veebiülekannetega. Praeguseks on ka toimumisaega nihutatud mõned päevad edasi, CES 2021 toimub nüüd 11.-14. jaanuaril.

Tarbijatehnoloogia assotsiatsiooni (CTA) esialgse kava järgi pidi tehnoloogiakonverents ja mess toimuma 6.–9. jaanuaril 2021. "Keset pandeemiat ja kasvavaid globaalseid terviseprobleeme COVID-19 levikuga pole võimalik 2021. aasta jaanuari alguses Las Vegases kümneid tuhandeid inimesi turvaliselt kokku kutsuda, et isiklikult kohtuda," ütles CTA tegevjuht Gary Shapiro. "Tehnoloogia aitab meil kõigil edasi töötada, õppida ja suhelda pandeemia ajal - ja see aitab meil ka CES 2021 ümber kujundada ning tehnoloogiakogukonna mõistlikul viisil kokku viia. Üleminekul täiesti digitaalsele platvormile saame pakkuda kogemust, mis aitab eksponentidel suhelda olemasoleva ja uue publikuga."

Üle 50 aasta (alates 1967. aastast) on CES edukalt toimunud. CTA eesmärk on ka CES 2021 ära pidada ja mitte vahele jätta. Las Vegases kohapeal loodetakse füüsiliste kohtumistega korraldada ülejärgmine CES 2022, ühendades seal nii traditsioonilise füüsilise kohaletuleku kui ka digitaalse osa parimad elemendid.

Nagu ikka on avapäeval, 11. jaanuaril CES avatud vaid pressile, messiala on avatud teisel ja kolmandal päeval, konverentsid jätkuvad lisaks neile kahele päevale veel ka 14. jaanuaril.

2020. aasta esimestel päevadel, kui pandeemia veel polnud üle maailma levinud, toimus viimane CES traditsioonilisel viisil. Osales 4419 messieksponenti, pinda oli 270 000 ruutmeetrit ja messikülalisi 171 268, sealhulgas 6517 meedia esindajat.

Teistest suurimatest tehnoloogiaüritustest on Mobile World Congress Barcelonas, mis tavaliselt toimus veebruari lõpus, edasi lükatud kuupäevadele 28.06 – 1.07.2021. Loodetakse, et suvel, isegi kui pandeemia veel pikemalt kestab, on viirus tagasi tõmbunud ja saab füüsiliselt kokku tulla vajalikke ohutusabinõusid jälgides. IFA lubati 2021. aasta sügisel korraldada aga traditsioonilisel ajal täies mahus, arvestades uut nakkusolukorda, kuid ikka füüsiliselt ja kohapeal (lisaks virtuaalsetele ülekannetele).