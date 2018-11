Robotexil näidatakse Cleveroni uut "viimase miili" robotkullerit (lisaks video)

Eestist pärit Cleveron, mis siiani tuntud oma robotiseeritud pakiautomaatidega nii siinmail kui ka näiteks Ameerikas, sai valmis esimese viimase miili lahendusega maailmas, mis ei vaja inimese sekkumist.

Cleveron esitles Robotex Internationali konverentsil "Generation R" tuleviku robotkulleri prototüüpi, mille eesmärk on automatiseerida kulleri tööd ja tagada autonoomne paki üleandmine, et järjest suurenev e-kaubanduse tellimuste maht kiiremini ning ökonoomsemalt kliendini tuua. Kullerrobot on suunatud e-kaubanduse viimase miili ettevõtetele.

Cleveroni eesmärk on tuua kullerroboti piloodid 2020. aastaks Eesti tänavatele, kui seadusandlus seda selleks hetkeks võimaldab. Kullerrobot hakkab kaaluma ligikaudu 100 kg, suutes tarnida kuni 200 kg pakke nii päeval kui öösel.

Cleveroni robotkulleriga saab tutvuda Robotex International 2018 messil Eesti Näituste messikeskuses.

Vaata ka videot: