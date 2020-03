Tulevik juba kohal: Tallinna reisisadama lähedal avati Põhjamaade esimene digikliinik

Meditsiinigrupp Confido avas täna Tallinnas, reisisadama kõrval asuvas Nautica keskuses Põhjamaade esimese digikliiniku – automaatse meditsiinikapsli, millesse sisenedes saavad patsiendid läbi viia kümneid erinevaid meditsiinilisi uuringuid ning mille kaudu on võimalik distantsilt teha arstil arstlikku läbivaatust.

Confido ühe omaniku Tarmo Laanetu sõnul saab patsient teha digikliinikus lihtsamad mõõtmised iseseisvalt ning keerulisemate uuringute puhul kasutatakse telemeditsiini abi ehk arst või õde nõustab patsienti üle videosilla.



Digikliinik on kaubanduskeskuses nagu üks butiik teiste vahel. Foto: Raul Mee

"Digikliinikute abil saame hüppeliselt tõsta arstiabi kättesaadavust väiksemates Eestimaa asulates ning juhtudel, kui piirkonda pole teatud eriarsti võimalik leida või pole otstarbekas püsivalt palgata. Arstidele annab see aga võimaluse nõustada laiemat ringi patsiente, ilma uude elukohta kolimata," kirjeldas Laanetu digikliiniku laia kasutuspotentsiaali.

Confido arsti Andreas Abeli sõnul aitad meditsiinikapsli seadmed ja kaamera teha ligikaudu 40 erinevat uuringut ja testi. “Digikliinikut saab kasutada ka erinevate tervisetõendite taotlemisel,” lisas Abel.



Videosilla abil saab kogenud arst üle vaadata ise kohale tulemata. Foto: Raul Mee

Näiteks aitab Confido Digikliinik hinnata valu VAS skaalal, mõõta pulssi ja viia läbi pulssoksümeetriline uuring, mõõta kaalu, pikkust, kehamassiindeksit ja kehatemperatuuri, kontrollida nägemist ning kuulmisteravust. Üle videosilla saab arsti juhendamisel lisaks teha elektrokardiogrammi, läbi viia hingamisteede kontrolli, kõrvavaatlust ja sünnimärkide hindamist. Samuti luu-, liigese- ja lihasprobleemide diagnoosimist.

Confido digikliiniku The Consult Station arendas välja Prantsuse ettevõte H4D ning Confido omandas regioonis seadmete ainuesindusõiguse. „Saame aidata lahendust juurutada erinevatel Eesti meditsiiniteenuse pakkujatel, kohalikel omavalitsustel või ka näiteks spaahotellidel,“ kinnitas Laanetu lisas, et samasugused meditsiinikapslid on kasutusel juba Prantsusmaal, Hispaanias ja Portugalis ning juba lähiajal ka Ameerika Ühendriikides.



Siia kapslisse tulebki pugeda. Foto: Raul Mee

“Confido on valmis digikliiniku teenust pakkuma ka suure töötajate arvuga organisatsioonidele, kes saavad meditsiinikapsli ka oma töökohta paigaldada. Nii saavad inimesed töölt lahkumata teha ise regulaarseid tervisekontrolle ning arstilt kiirelt ja mugavalt üle videosilla nõu küsida,” selgitas Laanetu ja lisas, et suurtest ettevõtetest kasutavad digikliinikut näiteks Airbus, Carrefour ja PwC.

Digikliinikus on võimalik valida, kas täiesti iseseisev tervisekontroll või kasutada arstikonsultatsiooni võimalust videosilla vahendusel. Iseseisva kontrolli puhul saab analüüside ja testide tulemused masinalt trükituna, arstikonsultatsiooni puhul otse arstilt või õelt. Uuringute tulemused jäävad turvalisse veebikeskkonda, kus need on patsiendi jaoks ka edaspidi kättesaadavad.

Fotod: Raul Mee