Dagcoin on Eestis arendatav uudsel platvormil krüptoraha

Üks Eesti idufirma tegi muutuse pankade rahvusvahelistes maksetes, teine siinsete juurtega ettevõte tegi telekomiäri raputava suhtlustarkvara. Nüüd loob Eesti tarkvaraarendaja Ignite OÜ uudsele platvormile krüptoraha, mille kasutamine on senistest alternatiividest kiirem, odavam ja mugavam.

Krüptoraha seostatakse ennekõike Bitcoinide, plokiahela ja müntide energiamahuka digitaalse kaevandamisega. Plokiahelal baseeruvad krüptorahad vajavad aga alternatiivi, sest laienevat kasutajaskonda hakkavad piirama tehnilised detailid, põhjendab Ignite oma krüptoraha loomist uuel platvormil.

Näiteks Bitcoinidega sai veel mõni nädal tagasi teha kuni 7 tehingut sekundis ja viimaste muudatustega tõusis see nüüd 56 juurde, ülekande tegemine võib võtta 10-20 minutit ning krüptoraha liigutamise vahendustasud ulatuvad suuremate tehingute puhul mitmesaja euroni. DAG-ahelal baseeruvad krüptorahad on neist probleemidest vabad turvalisuses järeleandmisi tegemata.

„Dagcoin OÜ-le arendatava Dagcoini puhul kasvab sekundis tehtavate tehingute limiit ühes kasutajate arvuga, tehing toimub vahetult ning platvormi omanikule makstav vahendustasu on praeguse kursi juures kümneid kordi väiksem kui näiteks Bitcoini puhul,“ rääkis uue krüptoraha tehnilise arenduse eest vastutava Ignite OÜ juhataja Dea Oja. Tema sõnul on innovaatilisele DAG-ahela põhisele tehnoloogiale loodud seni kaks krüptoraha (Byteball ja IOTA). Uue krüptoraha arendamisel on eesmärgiks teha eelkäijatest tehniliselt samm edasi.

„Meie lahendus kujundab krüptoraha tulevikku. Läbi tehnilise innovatsiooni muutub selle kasutamine pidevalt mugavamaks. Eelkõige näen krüptoraha vajaliku alternatiivina inimestele, kellel puudub ligipääs klassikalisele keskselt kontrollitud pangandussüsteemile,“ viitas Oja mitmetes Aasia riikides valitsevale probleemile.

Dagcoini krüptoraha esimene arendusetapp on lõpufaasis. Hetkel tegeletakse krüptobörside tingimuste täitmisega, et loodud raha saaks kättesaadavaks kõikidele huvilistele. Loodava krüptoraha kood on avalik, mis tähendab, et igaüks saab sellega tutvuda.

Mis on krüptoraha?

Krüptorahaks nimetatakse rahasüsteemi, mida tavaliselt iseloomustab krüptograafilistel ehk matemaatilistel alustel üles ehitatud turvalisus, anonüümsus, detsentraliseeritud isereguleeruv maksetesüsteem ning võrgu ja tarkvara läbipaistvus. Krüptoraha kasutamise eelduseks on ligipääs internetile ning nutitelefoni või arvuti olemasolu.