Digidocist saab Docobit

Rahvusvahelistumine muudab nimesid - seni Digidoc-ina tuntud Eesti suurim dokumentide digiallkirjastamise portaal avalikustas täna oma uue nime ja logo. Uus nimi on Dokobit. Ettevõte struktuur, juhtimine, töötajad ja väärtused jäävad samaks, lähitulevikus on oodata aga veel uudiseid ka lisandunud kasutusvõimaluste osas.

“Muudatused tingis meie kiire kasv ja sisenemine teistele Euroopa turgudele. Esmalt me märkasime, et enamik digiallkirjastamise teenust pakkuvaid ettevõtteid kasutavad oma visuaalides sarnast sinist värvi. Teiseks on Eestis DigiDoc üldine termin, märkimaks digitaalselt allkirjastatud dokumenti, digiallkirjastamise tarkvara ja muud sarnast, põhjustades sellega inimestes segadust. Ja mitte vähemtähtsa põhjusena - meie bränd läbis põhjaliku uuenduse möödunud aastal kõigis teistes riikides, kus me tegutseme, kuid eelpool toodud põhjuste tõttu Eestis mitte ja nüüd jõudis kätte aeg ühtlustada meie identiteet kõigil turgudel,” rääkis Dokobit UAB esindaja Eestis Katri Lindau.

Lindau sõnul aitab uus nimi ettevõttel paremini eristuda ning uus visuaalne identiteet kajastab täpsemalt ettevõtte tõelist olemust.“Hoolimata keerulisest tehnoloogiast meie teenuste taga püüame alati võimalikult lihtsalt ja arusaadavalt inimestega rääkida ning tahame, et digiallkiri ja sellega seotud teenused oleksid arusaadavad kõigile. Proovime teha need sama lihtsasti kasutatavateks nagu muud igapäevategevused nagu kasvõi sõbrale helistamine. Seetõttu oleme uue identiteedi värvideks valinud kirkamad, soojemad ja mängulisemad toonid väljendamaks meie avatust, lihtsust ning kättesaadavust,” selgitas Lindau.

Lihtsustamaks kasutajakogemust on lähitulevikus oodata rohkem uudiseid - koos uue kaubamärgiga antakse sel kevadel välja ka mobiilirakendused iOS-i ja Androidi platvormidele, mis võimaldab kasutajatel mugavalt digitaalselt allkirjastada dokumente oma nutitelefonides, kasutades selleks Mobiil-ID-d ja Smart-ID-d.

Viimastel aastatel on Dokobit kiiresti kasvanud, laienedes uutele turgudele. Hetkel on portaalis allkirjastatud üle 1,2 miljoni dokumendi.



Dokobiti uus logo.