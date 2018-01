Liiguta ka, kui mängid: e-skin ajab arvutimängurid võhmale

Arvutimängud on ühed peamised ülekaalulisuse põhjustajad - lamaskled mugavas mänguritoolis ja liigutad kangikesi, küünitad laisalt klaviatuurini või liigutad 10 x 10 cm suurusel alal hiirt. See sport tugevaks ei tee. Kuid Kickstarteris sai raha kokku omapärase kostüümi arendaja - e-skin on nutikas riideese, mis viib sinu kehaliigutused üle Bluetoothi otse arvutisse ning mängudes hüppamiseks ja kaklemiseks peab ise ka reaalselt muskleid liigutama.

E-skin koosneb nn HUB-ist ehk keskusest, mis riietel olevatelt anduritelt liigutusi registreerib ja arvutisse saadab. HUB kinnitub rinnale ja kaalub 70 grammi, sisaldades akut, millega saab mägida neli tundi. Vähe? Tegelikult mitte, sest see neli tundi võib mööduda üsna sportlikult ja ega kauem ikka ei jaksa järjest.

HUB on varustatud kiirendus- ja asendianduritega ning güroskoobiga, 14 venitusandurit on peidetud märkamatult kanga sisse, riideese on nagu rõivas ikka mitmes mõõdus: alates XS-ist kuni XXL-ini. Lõikeid on meestele ja naistele, võib panna pesumasinasse.

Nagu allolevalt videolt näha, võib reageerimiskiiruse üle veel natuke nuriseda, klaviatuuri ja hiirega oleks ikka tunduvalt tulemuslikum mõnda seiklusmängu mängida:

A post shared by Interesting Engineering (@interestingengineering) on Jan 26, 2018 at 6:32am PST

Praeguseks on sportlikule arvuti lisaseadmele, mille saab selga tõmmata, välja lastud jooga-, jooksu-, tantsimise- ja golfiäpp. Kaameravaba ning juhtmeteta riietusega saab trenni teha üsna pikalt nii toas kui õues. Seade on ühilduv virtuaalprillide ja Microsofti liitreaalsuse-prillidega Hololens.

Kickstarteris koguti napilt soovitud summa täis - eesmärgiks oli 50 000, saadi 55 800 dollarit ja nüüd on asutud tootma.

Vaata, kuidas e-skini kasutades mängitakse:

Tegemist pole kantava arvutiseadmega, vaid tulevikus (kui aku tööiga pikeneb ja mugavust rohkem) igapäevase riietusesemega: