Euroopa Liit annab raha tasuta WiFi levialade rajamiseks

Kuigi odav 4G on hakanud avalikku WiFi kasutamist vähendama ja turvalisus on samuti inimesi neist avalikest netiühendustest eemale peletamas, hakkab Euroopa Liit nüüd jõuliselt tasuta WiFit toetama, et see kataks ühtlase vaibana kogu maa.

Euroopa Komisjon avas teisipäeval WiFi4EU veebiportaali, kus kutsutakse kõiki Euroopa omavalitsusüksusi end registreerima enne mai keskele kavandatud esimest projektikonkurssi, mille raames saab taotleda ELi rahastust tasuta WiFi levialade rajamiseks.

Programm WiFi4EU pakub omavalitsusüksustele 15 000 euroseid vautšereid WiFi levialade loomiseks avalikus ruumis, sh raamatukogudes, muuseumides, avalikes parkides, väljakutel. Euroopa Komisjoni presidendi Jean-Claude Junckeri sõnul on algatuse eesmärk „varustada 2020. aastaks kõigi Euroopa külade ja linnade põhilised avaliku elu keskused tasuta traadita internetiühendusega.“

Omavalitsusüksused võivad kasutada WiFi4EU vautšereid WiFi seadmete (traadita interneti juurdepääsupunktide) ostmiseks ja paigaldamiseks. Võrgu ülalpidamiskulud kannavad omavalitsusüksused.

„Avades täna WiFi4EU portaali, astume me konkreetse sammu, et aidata omavalitsusüksustel pakkuda tasuta WiFit. Kuigi see on oluline edusamm, innustan ma ühtlasi Euroopa Parlamenti ja nõukogu viima lõpule telekommunikatsiooniseadustiku ettepaneku menetlemise, et tagada kiire internetiühendus kogu Euroopa Liidus. See hõlmab üleeuroopalist sagedusalade kooskõlastamist ja Euroopale vajalikesse ülisuure läbilaskevõimega võrkudesse investeerimise jõulist stimuleerimist,“ märkis digitaalse ühtse turu eest vastutav Euroopa Komisjoni asepresident Andrus Ansip.

ELi eelarves on kuni 2020. aastani eraldatud 120 miljonit eurot avaliku tasuta WiFi teenuse seadmestiku rahastamiseks 8000 omavalitsusüksuses kõigis liikmesriikides ning Norras ja Islandil.

Programmis osalemiseks peaksid omavalitsused alates 20. märtsist 2018 registreeruma portaalis www.WiFi4EU.eu. Taotluste esitamise etapil, mis algab 2018. aasta mai keskel, käivitatakse esimene projektikonkurss ja registreerunud omavalitsusüksused saavad esitada taotluse esimese 1000 WiFi4EU vautšeri saamiseks (igaüks 15 000 eurot). Vautšereid jagatakse sooviavalduste laekumise järjekorras.

Vahendite eraldamise etapil kuulutab komisjon, järgides geograafilise tasakaalu põhimõtet, välja 1000 omavalitsusüksust, keda rahastatakse esimese projektikonkursi raames. Iga osalev riik saab vähemalt 15 vautšerit. Lähima kahe aasta jooksul käivitatakse veel neli WiFi4EU projektikonkurssi.

Programmi WiFi4EU raames rahastatavaid võrke saab kasutada tasuta ning neis ei koguta reklaami- ja isikuandmeid. Rahastatakse üksnes neid võrke, mis ei dubleeri era- või avaliku sektori poolt juba pakutavaid sama kvaliteediga tasuta teenuseid samas avalikus ruumis.

WiFi4EU osa ulatuslikust ELi telekommunikatsioonieeskirjade ümberkorraldamisest.