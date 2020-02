Eesti idufirmade käive kasvas eelmisel aastal peaaegu 400 miljoni euroni

Eesti idufirmad püstitasid möödunud aastal uusi rekordeid nii käibe, tasutud maksude kui ka töötajate arvu ja palgakasvu poolest, selgub Startup Estonia statistikast.

Eesti idufirmade koondkäive kasvas 2019. aastal 9% rekordilise 395,4 miljoni euroni. Riiklikke makse tasuti möödunud aastal kokku 81 miljonit eurot, mis on 35% enam võrreldes 2018. aastaga.

Suurimad Eesti iduettevõtted tegutsevad finantstehnoloogiate valdkonnas ning suurima käibega idufirmad olid Pipedrive (47,8 miljonit eurot), Adcash (37,9 miljonit eurot), Creative Mobile (21,3 miljonit eurot), Comodule (18,3 miljonit eurot) ja Fiizy (18,2 miljonit eurot).

Startup Estonia juhi Maarika Truu sõnul panustavad kohalikud iduettevõtted üha jõudsamalt Eesti majandusse. “Idusektori laienemine hõlmab kõikide valdkondade kasvu ning kohalikud iduettevõtted on atraktiivsed tööandjad, kus töötavad kõrget lisandväärtust loovad inimesed, need on olulised maksumaksjad ja ka innovatsiooni eestvedajad,” sõnas Truu.

Startup Estonia on riiklik programm Eesti startup ökosüsteemi arendamiseks, andes tõuke iduettevõtete tekkimiseks ning rahvusvahelisteks edulugudeks saamiseks.

Töötajate arv kasvas 31% ja tööjõumakse tasuti 46% enam

Möödunud aasta lõpu seisuga töötas Eesti iduettevõtetes kokku 5944 inimest, mis on 31% enam, kui aasta varem. Töötajate arvu on jõudsalt kasvatanud Veriff (+240), Bolt (+233) ja Transferwise (+141).

Iduettevõtete keskmine brutopalk ületab Startup Estonia andmetel tunduvalt Eesti keskmise, olles 2347 eurot ehk 68% suurem, kui Eesti keskmine brutopalk 2019. aasta kolmandas kvartalis. Vanusegrupis 31-50 küündib iduettevõtte töötajate keskmine brutopalk koguni 2840 euroni.

Kui 2018. aastal maksid idusektori ettevõtted riigile kokku 53 miljonit eurot tööjõumakse, siis 2019. aastal maksti neid lausa 46% rohkem, rekordilised 77 miljoni eurot. Suurimad tööjõumaksude maksjad on Transferwise (11,1 miljonit eurot), Pipedrive (7,8 miljonit eurot), Bolt (7 miljonit eurot), Veriff (2,8 miljonit eurot) ja Starship Technologies (2,7 miljonit eurot).

Eesti iduettevõtetes töötavad noored kõrgharidusega tippspetsialistid

Startup Estonia andmete kohaselt on 52% iduettevõtete töötajatest vanuses 21-30 ja 36% on vanuses 31-40 eluaastat. Eesti iduettevõtete töötajatest 22% on välismaalased, kusjuures 60% neist on kõrgharidusega. Sektoris tervikuna on 55% töötajatest kõrgharidusega.

“Eesti iduettevõtted konkureerivad globaalselt kõrgkvalifitseeritud spetsialistide pärast ning seetõttu on väga oluline, et hoiaksime riiklikul tasandil jätkuvalt õiget suunda, luues vajalikud eeldused meie iduettevõtete õnnestumiseks. Idusektor peab jääma avatuks välismaisele talendile ja välisinvestoritele. Näitena võiks tuua Riigikogus menetlemisel olevat äriseadustiku eelnõud, mille jõustumisel paraneks oluliselt Eesti iduettevõtete atraktiivsus välisinvestorite seas,” tõi Truu välja.

Vastavalt töötajate registri andmetele ligi pooled ehk 45% iduettevõtete töötajatest on tippspetsialistid, 17% töötavad tugipositsioonidel, 12% juhtivatel ametikohtadel ja vaid 2% on lihtsama töö tegijad.

Investeeringuid kaasanud iduettevõtete arv kasvas ligi kaks korda

Eesti iduettevõtted kaasasid möödunud aastal kokku 258,3 miljonit eurot investeeringuid. Kuigi kaasatud investeeringute kogumaht on võrreldes aasta varasemaga mõnevõrra langenud (2018. aastal 330 miljonit eurot), tuleb arvestada, et 2018. aasta numbrit mõjutas Bolti poolt kaasatud suurinvesteering.

Jõudsalt on aga kasvanud investeeringuid kaasanud iduettevõtete arv - 71 iduettevõtet olid investorite leidmisel edukad (aasta varem 40), sh 28 tehingut olid suuruses miljon eurot või enam. “See näitab, et meie iduettevõtted on jõudmas oma arengus järgmisesse staadiumisse ning kui varem kaasasid investeeringuid sektori silmapaistvad tähed, siis möödunud aasta tõestas selgelt, et kohalike iduettevõtete küpsus ja atraktiivsus investorite silmis on kasvamas,” kommenteeris Truu.

Suurimaid investeeringuid on kaasanud 2019. aastal Bolt (128 miljonit eurot), Starship Technologies (36 miljonit eurot), Glia (18 miljonit eurot), Realeyes (11 miljonit eurot), Skyselect (9 miljonit eurot), Coolbet (7,6 miljonit eurot), Xolo (5,5 miljonit eurot) ja Transferwise (3,8 miljonit eurot).

Eesti Startupjuhtide Klubi asepresident Sten Tamkivi sõnul pole Eesti idufirmadel olnud kunagi nii häid aegu kui praegu ning sektoriga seotud müütidel pole enam alust. „Eesti idusektor on arengus jõudnud niikaugele, et enam ammu ei saa sellest rääkida kui majanduslikust nišist või mullist. Eesti idufirmadel läheb paremini kui kunagi varem, ent endiselt leidub neid kes arvavad, et sektor põletab investorite raha. Kui vaatame iduettevõtete omakäivet ning kasvavat panust Eesti majandusse, siis on selge, et nendel müütidel pole alust,“ sõnas Tamkivi.