Nutirahakott Ekster kogus ühisrahastuses palju raha ning tuleb varsti meie taskutesse

Idufirma Ekster, mis on kasvamas maailma üheks suurimaks nutirahakotibrändiks, tuli äsja välja oma kolmanda põlvkonna tootega. See on nüüd kõige õhem ja hääljuhitav rahakott - jah, sa saad oma rahakotile hakata häälkäsklusi andma.

Tengelpungale saab ka mobiililt helistada ja leida see üles kaardilt, kui oled liitunud Chipolo kadunud asjade kogukonnaga. See tähendab, et kui oled oma rahakoti märkinud kadunuks, annab selle "levaialasse" jõudnud ükskõik millise Chipolo kasutaja telefon su kadunud asja asukohast kohe teada.

Ekster uuendas ka akutehnoloogiat ning nüüd on päikesepatareiga seade ühe laadimisega saadaval kaks kuud järjest. RFID blokeeringuga rahakott ei luba su kontaktivabasid kaarte kaugemalt lugeda.

Esimene hääljuhitav rahakott

Väidetavalt on Eksteresimene rahakott, mida saab Google Assistanti ja Amazon Alexaga juhtida.

Rahakotti mahub kuni 12 kaarti, nupuvajutusega saab rahakotti avamata neist kuus kohe välja kutsuda.

Ekster Wallet blokeerib raadiosignaalid kaugloetavatelt kaartidelt alumiiniumist korpusega.

Kickstarteris raha kokku kogunud Eksteri hinnad algavad nüüd 29 dollarist, mis on 60% soodsam tavahinnast.