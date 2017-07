Elisa alustab tänasest 4G võrgu tihendamise töödega

Kui mõni linnainimene arvab, et 4G võrgu levi on juba igal pool, siis ta eksib sügavalt. Maapiirkondades - turismitaludes, maakohvikutes, vaatamisväärsuste juures tuleb endiselt üsna tihti ette EDGE või 3G. Seega on võrgu tihendamiseks tööd teha veel palju. AM käis proovimas Lahemaal ja Läänemaal, kus EDGE jõuab ekraanile nii, nagu avapilt näitab küllaltki tihti. Kuid loodetavasti see näit kaob peagi paljudest kohtadest, eriti just Lõuna-Eestist. Kõigepealt aga tihendatakse võrku seal, kus on tihedalt (püsi)kasutajaid.

Elisa teeb suvekuudel 4G võrgu tihendamistöid üle Eesti kokku 111-s tugijaamas, mille tulemusel tõuseb Tartumaa, Põlvamaa, Jõgevamaa ja Ida-Virumaa klientide internetikiirus keskmiselt rohkem kui kaks korda.

Tartu linna erinevates tugijaamades toimub 4G võrgu tihendamine 10.-21. juulini üle kogu linna ja Tartust väljapool olevates tugijaamades sellele järgneval kahel nädalal.

Elisa tehnoloogiaüksuse juhi Toomas Polli sõnul tõstab 4G teise sageduskihi lisamine Tartu linnas ja lähipiirkondades klientide intenetikiirust 2-3 korda. “Piirkondadesse, kus on mobiilse interneti võrgukoormus tavapärasest suurem, lisasime ka kolmanda sageduskihi. Andmeside reaalsed keskmised kiirused jäävad seejuures 200 – 275 megabitini sekundis ning kolmanda kihiga piirkondades kuni 375 megabitini sekundis,” sõnas Polli.

4G teine sageduskiht lisandub 88-le tugijaamale ja 8-le tugijaamale lisandub ka kolmas 4G sageduskiht. 4G jaoks kasutatakse 800, 1800 ja 2600 MHz-i sagedusi.

Lisaks Tartumaale ja Tartu linnale uuendatakse tugijaamasid veel ka Ida-Virumaal, Jõgevamaal ja Põlvamaal. Tänaseks on vajalikud seadmed juba lisatud Põlvamaale Räpinasse ja lähiajal on plaanis samad muudatused läbi viia ka Adraku tugijaamas. Antud projekti raames ühtegi täiesti uut tugijaama ei ehitata.

Võrgu ehitustööde käigus võib kuni augusti alguseni esineda Tartu linnas ja Tartumaal, Ida-Virumaal, Jõgevamaal ja Põlvamaal Elisa mobiilsideteenustes kohatisi häireid.

4G võrguseadmed lisatakse kõikidele Peipsi ja Pihkva järve äärsetele tugijaamadele Alajõest kuni Värskani. Kokku tihendab Elisa maapiirkondades 4G leviala 25% ulatuses ning kiirused kasvavad suurema koormusega kohtades kuni 3 korda.

Maikuus lõppenud 100-le tugijaamale tehtud täiendustega on Harjumaal tänaseks Elisa 4G võrgust juba 90-95% teise sageduskihiga kaetud, mis tarbija jaoks tähendab 4G interneti kiiruse kasvu kuni kolm korda.