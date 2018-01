Brändid ühendanud Elisast saab meelelahutusettevõte, Starmani kaubamärk kaob

Brändid ühendanud ja nüüd rohkem meelahutusele keskenduv Elisa toob turule uudse Elisa Elamuse TV-teenuse, kaotab Starmani brändi ja ühendab Elisa alla veebi, esindused, klienditeeninduse ja muud teenused.

Tänasest brändid ühendanud Elisa keskendub ettevõtte juhatuse esimehe Sami Seppäneni sõnul sel ja järgmistel aastatel meelelahutusteenustele. „Seni oli Elisa telekommunikatsiooniettevõte, tänasest alates laienes meie ampluaa väga suures ulatuses ning oleme lisaks ka meelelahutusteenuseid pakkuv ettevõte, kes toob inimesteni elamused igalt rindelt. Koondasime kaks brändi ühtseks löögirusikaks ning jätkame ühe Elisa brändi alt. Näeme, et ühtse brändina oleme tugevamad ja kliendile lihtsamini mõistetavavad,“ rääkis Sami Seppänen.

Elisa juhatuse liikme, erakliendiüksuse juhi Andrus Hiiepuu sõnul tähendab kliendile Uus Elisa oluliselt laiemat teenusvalikut ühest uksest. „Elisasse tulles saab klient endale nii TV kui ka mobiilsideteenused. Mis veelgi olulisem, tänasest alates on just Elisa kliendile kasutada kõige innovaatilisem TV-teenus turul üldse. Esmakordselt tekib võimalus TV-s välja valida endale kõige meelepärasem sisu ja see ühest kohast kerge vaevaga üles leida,“ rääkis Andrus Hiiepuu. „Elisa Elamuse Minu Maailmas on valikud, kus saate, seriaali, näitleja või režissööri järgi saab meelepärase sisu ära märkida ja ühte kohta koondada. See lihtsustab väga palju huvipakkuvate saadete, filmide ja muu sisu leidmist ja vaatamist,“ tõi Hiiepuu välja uudse TV-teenuse tugevused.

Andrus Hiiepuu rõhutas, et Elisa toob nüüd kliendini Nuti-TV kogu võimekuse kõik ühes põhimõttel. „Meenutaksin siinkohal ka murrangut, mille Elisa tekitas telekomimaailmas. Tõime turule mobiilsidepaketid, kus olid ühe hinna sees kõned, sõnumid ja mobiilne internet. See oli väga uudne lähenemine, millest juhindus kogu telekomivaldkond Eestis. Täna turule toodud TV-lahendus on samaväärne muudatus TV-maailmas. Elisa Elamuses on kogu nutivõimekus ühe hinna eest kohe olemas. Kogu online- ja järelvaatamine ning salvestamine. Erinevate tükkide eest ei tule maksta lisahinda, mis on kliendile kõige lihtsam ja loogilisem viis teenuse kasutamisel,“ selgitas Elisa juhatuse liige.

Elisa TV teenuste valdkonna juhi Silver Soomre sõnul on Elisa Elamuse Minu Maailm ainulaadne võimalus Eesti TV maastikul koondada kokku kõik oma lemmikfilmid, saated ja seriaalid. „Lisaks saab koguda kokku kõik oma lemmiknäitlejate ja –režissööridega seotud filmid. Minu Maailm hoolitseb selle eest, et need oleks pidevalt uuendatud kui TV-kanalitest või videolaenutuses uusi filme ja saateid juurde tuleb,“ andis Soomre põhjalikuma ülevaate turule toodud TV-lahendusest.

Elisa Elamus on kõik ühes TV-pakkumine, mis sisaldab endas kõiki nuti-TV funktsioone: järelvaatamine, salvestamine, videolaenutus, TV arvutis ja nutiseadmes.