Facebook patenteeris emotsioonide jälgimise

Vähe sellest, et meid jälgitakse, milliseid linke ja postitusi me vaatame. Facebook on patenteerinud tehnoloogia, et jälgida kasutajaid kaamera kaudu ja registreerida nende emotsioone.

Facebooki patendist võib järeldada, et kui see kasutusele võetakse, hakkab sotsiaalmeedia inimesi pidevalt veebikaamerast jälgima. Süleri kaameraid küll mõned teibivad kinni, kuid mobiilide selfie-kaameraid enamasti mitte. Emotsioonide jälgimise mõte on selles, et kasutajat talle meeldiva sisuga võimalikult kaua saidil kinni pidada, kirjutab The Independent.

Patente on tegelikult mitu. Lisaks kaamerajälgimisele on võimalik uuematel mobiilidel registreerida ka ekraanivajutuse tugevust näiteks sõnumi sissetippimisel. Algoritm tuvastab teksti tippimise kiiruse ja vajutustugevuse järgi, millised emotsioonid inimest valdavad.

Kõike seda on vaja paremaks jälgimiseks: kui ta näiteks video ajal vaataja mujale hakkab vaatama, siis seda tüüpi videosid näidatakse talle vähem. Kui aga juhtub, et ta millegi vaatamisel ta naeratab, siis on teada - selliseid asju peab aina rohkem näitama. Facebooki jaoks on oluline hoida kasutajaid võimalikult kaua oma saidil, sest sellest sõltub ka reklaamitulu.

Miks aga Facebooki looja Mark Zukerberg oma sülearvuti kaamera ja mikrofoni kinni on teipinud - selle kohta käivatele spekulatsioonidele annavad need patendid aina hoogu juurde. Samuti on juba mõnda aega võimalik kõigil Facebooki postitusi mitte ainult "laikida", vaid väljendada tundeid kuue erineva emotikoniga:

Kasutajate emotsioonid on järgmine digitaalne kuld, mida teenusepakkujad, sealhulgas Facebook Internetis kaevandama asuvad. Ilmselt kuulub varsti 21. sajandi inimese oluliste oskuste hulka ka kivinäoga ekraanide vaatamine, et mitte enda kohta liiga palju paljastada.

Vaata üht patenti siit.