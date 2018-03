Fitbit tõi välja uued targad kellad lastele ja naistele

Fitbit suunab mõned oma uued kellad ja nende funktsioonid nišimale seltskonnale, mitte enam laiale publikule, kelle seas võib olla igasuguseid sportijaid. Uus spordikell Versa on küll kõigile, kuid lisandus tarkvaralisi funktsioone naistele. Teine nutikell Ace aga on mõeldud lastele.

Fitbiti uus kergeim ja taskukohase hinnaga nutikell Fitbit Versa. Uue mudeli mugav disain ja andmepaneel lihtsustab kasutajate ligipääsu oma tervise ja aktiivsuse andmetele.

Lisaks tervise ja füüsilise aktiivsuse jälgimise funktsioonidele (24/7 südame löögisageduse jälgimine, kuvatavad treeningud ja automaatne uneetappide jälgimine) hõlmab Versa endas ka kontaktivabasid makseid, mälumahtu muusika hoiustamiseks ning rohkem kui neli päeva kestvat akut. Versa müügihinnaks kujuneb 199 eurot ning nüüdsest on võimalik seda endale eelmüügist tellida. Poodidesse jõuab uus nutikell aprillikuus.

„Samal ajal, kui kantavate seadmete kategooria on jätkuvalt kasvuteel, on Fitbit Versa väga konkurentsivõimelise hinnaga ilusa disainiga täisfunktsionaalset nutikell, mida on lihtne kasutada,“ ütles Fitbiti kaasasutaja ja tegevjuht James Park. „Versa toob tarbijateni täiustatud tervise ja füüsilise vormi jälgimise funktsioonid, mille poolest Fitbit tuntud on, koos laia ühilduvusega üle mobiiliplatvormide ja kuni neli päeva vastu pidava akuga, et pakkuda kasutajatele paremat pilti nende üldisest terviseseisundist, tõustes esile tänapäeval saadaolevate nutikellade seas.”

Lisaks teatas Fitbit uuest naiste tervise jälgimise funktsioonist, mis aitab naistel jälgida oma menstruaal­tsüklit, näha terviseandmeid tervikuna ühes kohas ja mõista paremini oma üldist terviseseisundit. Naiste tervise jälgimise funktsiooni saavad kasutada nii uue Fitbit Versa kui ka Fitbit Ionicu omanikud. Kevadest on ligipääs rakendusele kõigil Fitbiti kasutajatel. Hiljutise Fitbiti uuringu järgi ei teadnud 80% naistest, kui palju faase on menstruaaltsüklis. Enam kui 70% ei olnud suutelised õigesti määratlema tsükli keskmist pikkust.

Fitbit Versa tuleb välja Fitbit OS 2.0-ga, mille juurde kuulub uus isikupärastatud andmepaneel, mis pakub lihtsustatumat, intuitiivsemat ja terviklikumat vaadet oma tervise- ja vormisoleku andmetele, tuues meie mobiilirakendusest parima teie randmele.

Sinna hulka kuulub:

Statistika ühe pilguga: vaata oma päevaseid ja nädalasi tervise- ja füüsilise vormi andmeid, aktiivsuse ajalugu, südametööd ja treeningute kokkuvõtteid, tegutsema suunavaid motiveerivaid sõnumeid, vihjeid ja nippe ning igapäevast suunamist.

Aja jooksul üha individuaalsem: meeldetuletused, tähistamised, logisissekanded, perspektiivid, unekokkuvõtted ja sotsiaalsed ülesanded koos tegevusele suunavate sõnumitega, mis põhinevad kasutaja andmetel – tulemas hiljem, 2018. aasta jooksul.

Versa pakub ka kõiki tervise ja füüsilise vormi jälgimise funktsioone, mida Fitbiti kasutajad kõige enam armastavad, koos üle nelja päeva vastu pidava akuga:

Personaalne vormisoleku juhendamine: 24/7 südametöö jälgimise täiustatud funktsioon PurePulse®, ekraanil kuvatavad personaalsed treeningud Fitbit Coach’ilt, 15+ treeningurežiimi, ühendatud GPS, ujumise jälgimine veetakistusega kuni 50 meetrit, lisaks automaatne aktiivsuse ja treenimise jälgimine.

Kasutada saab uneetappide ja väljavaadete funktsiooni, et näha, kui hästi magad, pane paika kosutava une graafik ning vaata südame vormisolekut; liigu rohkem kogu päeva jooksul koos liikumismeelde­tuletustega. Vere suhtelise hapnikusisalduse andur avab potentsiaali jälgida tulevikus olulisi tervisenäitajaid, nagu näiteks uneapnoe.

Versa kohta lisaks saab lugeda siit.

Kergeim nutikell

Nutikell Versa on kergeim, mugav, vastupidav ja piisavalt mitmekülgne kogu päeva ja öö käel kandmiseks. Sel on üliõhuke anooditud alumiiniumist korpus ja disain on kergelt kitsenev, et sobida nii väiksele kui suurele randmele. Ümardatud nelinurkse silueti juurde kuulub värviline puuteekraan ja terav graafika heledusega kuni 1000 nitti, tagades täiusliku formaadi oma randmel kõikide oma andmete nägemiseks.

Versa pakub mitmekesises valikus stiilseid aksessuaare, nii et saate muuta oma välimust oma riietuse või tegevuse järgi

Põhilised nutifunktsioonid, mis aitavad elu lihtsamaks muuta

Versa pakub valikut nutifunktsioone, mis aitavad teil oma päeva hallata ja saada kiiresti teavet, mida te kõige enam vajate:

Teavitused ja kiired vastused: vaata nutitelefonis olevaid rakendusi, kõnesid, kalendrit ja teavitustekste otse oma randmel. Androidtelefonide kasutajad saavad saata kiireid eelnevalt paikapandud sõnumeid adressaatidele või kohandatud vastuseid tekstisõnumitele ja sõnumirakendustele (tuleb varsti).

Muusika: kuulake kõikjal telefonivaba muusikat, kasutades Bluetooth-kõrvaklappe nagu Fitbit Flyer™, sealhulgas 300+ lugu teie isiklikust muusikakollektsioonist, teie lemmikjaamadest Pandoralt ja nüüd omaenda või kureeritud esitusloendeid, nagu ka Flow’d Deezerilt.

Maksa oma randmelt: Jäta oma rahakott koju ja makske lihtsalt igas poes, kus aktsepteeritakse kontaktivabasid makseid, Fitbit Payga, mis on saadaval eksklusiivselt Fitbit Versa eriväljalaske toodetel; seda toetavad ligi 40 panka 14 riigis

Rakendused ja kellaplaadid: Muuda oma seade isikupäraseks, valides laia valiku rakenduste ja kellaplaatide vahel Fitbiti rakenduste galeriist, kaasa arvatud Fitbitilt, Fitbit Labsilt ja populaarsetelt kaubamärkidelt, nagu E*Trade, Flipboard, Hue Lights, Nest, Starbucks, Strava, Surfline, United Airlines, Weather ja Yelp. Fitbiti rakenduste galeriis on täna saadaval rohkem kui 550 rakendust ja kellaplaati. Arendajad töötavad selle kallal, et paljud neist muuta peagi Versa kasutajatele kättesaadavaks.

Fitbit Labs: Uurimis- ja arendustöö algatus, mida tutvustati eelmisel aastal, keskendus innovatsiooni kiirendamisele ja käitumises muutuse ajendamisele. Nüüd tutvustab Fitbit Labs uut lastevanematele mõeldud rakendust, mis aitab vanematel kergemini toime tulla oma beebi päevakavaga. Kandes sisse oma lapse toidukorrad, mähkmevahetused ja uned, lisaks nende enda meeleolu, kõike seda oma randmel, mõistavad lapsevanemad paremini seoseid oma une ja meeleolu vahel ning aja jooksul loovad tervislikuma rutiini enda ja oma lapse jaoks.

Versa ühildub nii Android-, iOS- kui Windowsiga seadmetega, nii et te saate seda kasutada peaaegu iga nutitelefoniga.

Lugege lisa naise tervise jälgimise funktsiooni kohta siit.

Fitbit Ace hakkab võitlema laste järjest kahanevate aktiivsusnäitajatega

Fitbit tuli sel nädalal turule ka lastele mõeldud aktiivsusmonitoriga Fitbit Ace. Noortele mõeldud aktiivsuse jälgija muudab vormi saavutamise ja hoidmise lõbusaks ning aitab võidelda laste järjest kahanevate aktiivsuse näitajatega.

8-aastate ja vanemate laste jaoks loodud Fitbit Ace jälgib automaatselt samme, aktiivsusminuteid ja und, sellel on kuni viis päeva kestev aku, reguleeritav dušikindel randmerihm kahes erksas värvis ning see julgustab lapsi aktiivsed olema. Lisaks võimaldab Ace vanematel uue Fitbiti perekontoga rakenduses kontrollida, kellega nende lapsed on ühenduses, et kaitsta oma laste privaatsust ja juhtida nende aktiivsust. Fitbit Ace aktiivsusmonitori on hetkel võimalik endale eelmüügi korras tellida ning poodidesse jõuab Ace 2018. aasta teises kvartalis.

Maailma Tervishoiuorganisatsiooni järgi on laste rasvumismäärad tõusuteel ja kaks last kolmest on iga päev mitteaktiivsed. Fitbiti uue uuringu järgi on enamik lapsevanemaid nõus ja usuvad, et nende lapsed on vähem aktiivsed, kui olid nemad ise lastena. Nad on mures oma laste kaalu, söödava toidu ja aktiivsustasemete pärast, nagu ka laste rasvumise kasvava trendi pärast. Suurem osa lapse­vanemaid tahavad, et nende lapsed oleksid tervemad (84%) ja et nende pered oleksid aktiivsemad (87%). Nutiseadmete ja muude ekraanide jälgimine väidetakse olevat suurim väljakutse oma laste tegutsema saamisel ja vanemad otsivad viise, kuidas julgustada tervemat ja aktiivsemat elustiili.

„Kuna laste rasvumismäärad on jätkuvalt tõusuteel, on oluline anda kogu perele võimalus võtta omaks tervislik ja aktiivsem elulaad,“ ütles Fitbiti tegevjuht ja kaasasutaja James Park. „Alustamine ja headest harjumustest kinnipidamine võib olla raske ning me teame oma kogukonna põhjal, et võrgustiku mõjud on inimeste jaoks väga olulised motivatsiooni leidmisel ja hoidmisel. Tuues selle kogemuse perekondadeni, võib see teha tervislikud harjumused saavutatavamaks, muutes selle lõbusaks ja kaasahaaravaks. Me oleme põnevil võimalusest aidata vanematel seada oma lapsed õigele rajale, et kujundada elukestvad tervislikud harjumused, veetes seejuures koos lõbusalt aega.“

„Laste aktiivsusetuse väljakutse ei kao ja hinnatakse, et see muutub nende vanemaks saades vaid hullemaks, langedes peaaegu 40 minutit aastas 9–15-aastaste seas,“ ütles USA riikliku vormisoleku sihtasutuse tegevdirektor Chris Watts. „Hädavajalik on varustada lapsevanemad vahenditega, millega aidata oma lapsi aktiivsemad olema. Fitbiti lahendus pakub enam kui vaid aktiivsuse jälgimise viisi – see aitab kasvatada tervislikke harjumusi varasest east peale, muutes selle lõbusaks ja innustades rohkem liikuma ning andes lapsevanematele võimaluse muuta tervis ja vormisolek perekonna ühiseks asjaks.“

Ace julgustab 8-aastaseid ja vanemaid lapsi olema aktiivsemad ja kujundama tervislikumaid harjumusi koos oma perekondadega:

Jälgi nende aktiivsust: Aita lastel leida motivatsiooni liikumiseks, jälgides automaatselt samme, aktiivsusminuteid ja unestatistikat, ning seadke kohandatavad igapäevased sammude ja aktiivsus-minutite eesmärgid. Maailma Tervishoiuorganisatsioon soovitab lastel vanuses 7–17 veeta iga päev 60 minutit füüsiliselt aktiivsena ning haiguste kontrolli ja ennetamise keskus soovitab öösiti magada 9 kuni 12 tundi.

Tuleta neile liikumist meelde. Vähenda istudes veedetud aega, seadistades personaalsed meeldetuletused, mis ärgitavad neid väikse helisignaaliga astuma vähemalt 250 sammu igas tunnis, kui nad on diivanil või ekraani ees liiga kaua istunud.

Tasusta neid liikumise eest: Julgusta lapsi oma eesmärke saavutama, tasustades neid tähistavate sõnumite ja lõbutsemisega, kogutavate märkidega, mida võib näha Fitbiti rakenduses nende enda (või teie) telefonis.

Motiveeri neid väljakutsetega: Lapsed võivad võistelda perekonna või sõpradega (varsti tulemas) igapäevastes ja nädalavahetuse väljakutsetes või perekondlikus võistluses – 5-päevane sammu­väljakutse, mis võimaldab perekonto liikmetel võistelda üksteisega ja püsida motiveerituna (varsti tulemas).

Kaitse oma laste eraelu ja püsi nendega ühenduses

Laste eraelu kaitsmine on alati mõtteis lastevanematel, kes lasevad oma lastel tehnoloogiat kasutada. Sel põhjusel on meie uus Fitbiti perekonto disainitud nii, et on vastavuses internetis laste eraelu puutumatuse kaitse seadusega (COPPA) ja muude kohaldatavate andmekaitseseadustega, võimaldades lastevanematel hallata seda, kellega on nende lapsed ühenduses ja millist teavet nad näevad Fitbiti rakenduses:

Lapsevanema vaate seaded: Laseb liikuda Fitbiti rakenduses oma vaate ja lapse vaate vahel, et kontrollida tema aktiivsust ja edenemist ning anda oma heakskiit tema sõprade palvetele pereliikmetelt ja sõpradelt (varsti tulemas) ükskõik millal. Ace sünkroniseerib automaatselt enamiku Android- ja iOS-seadmeid; Windowsiga seadmed tulevad varsti.

Lapse vaate seaded: Piirab, milliseid andmeid laps Fibiti rakenduses näeb, nagu näiteks statistikat, sõprade palveid ja muud.

Hoia ühendust: Tagab, et nutitelefoniga lastel ei jää ükski teie kõne tähele panemata, kuna teavitused on otse nende randmel.

Disainitud laste jaoks

Reguleeritava dušikindla randmerihma ja kuni 5 päeva vastu pidava akuga. Ace on disainitud teie laste eluga sammu pidama ning peab vastu mistahes pritsimistele, vedelike mahaajamistele või tegevustele. Pakkudes 10 ainulaadset kellaplaati ja kahte toredat vahetatavat, elektrisinist ja lillakaspunast rihma, saavad lapsed leida stiili, mis sobib nende ainulaadse isiksusega, ja on motiveeritud kandma Ace’i päeval ja öösel, ükskõik mida nad teevad.