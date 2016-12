Fitbit ostis Pebble´i ja paneb selle kinni

Nutikelladel pole just kerged ajad - seda tõestab ka tehing, millega Fitbit ostis Pebble´i. Pebble oli paljutõotav idufirma, mis ühena esimestest suutis tuua teated telefonist kella sisse ja kasutas vähe akut kurnavat värvilist e-paberit säästliku, kuid selge ekraanina.

Sellest hoolimata ei lähe kallimate nutikellade äri hästi. Kui pulsikellade hind langeb paarikümne euro kanti, siis juba neid ostetakse. Poolsada või mitusada eurot on masside jaoks liiga palju sellise pisividina eest. Kas nutikelladele lüüakse juba hingekella? Nii kirjutasime oktoobris, kui selgus, et selles valdkonnas on toimunud müügis suur kukkumine.

Pebble will no longer produce or sell new hardware. Active Pebbles in the wild will keep working. #pebbleXfitbithttps://t.co/SMau6NhCEl pic.twitter.com/8NXb1wBZqu

— Pebble (@Pebble) December 7, 2016