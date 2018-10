Eesti idufirma napsas esikoha maailma suurimal tööstusmessil

Sel aastal Latitude59 pitchivõistluse võitnud Fractory on ära noppinud järgmise nimeka auhinna. Kahekümneaastased tartlased oma aastase startupiga rebisid end maailma suurimal metallitööstuse kohtumisel EuroBLECH esikohale.

Maailma suurimal metallitööstuse kogunemisel Saksamaal võitis parima idufirma tiitli aasta tagasi Tartus asutatud Fractory.co, mis kiirendab kordades metalliettevõtete tootmis- ja tellimisprotsessi.

40 riigist pärit osalejate hulgast võitis EuroBLECH-i konkursil “Samm digitaalsesse reaalsusesse” parima idufirma tiitli Eestis loodud veebitehnoloogia, mis lühendab seni nädalaid kestva tülika tellimisprotsessi sekunditeni. Fractory.co innovaatiline lahendus on tööstuse digitaliseerimise valguses väga oluline Eestist alguse saanud initsiatiiv, mis lisaks rahvusvahelisele tuntusele loob konkurentsieelise kohalikele lehtmetalli töötlejatele.

"Kes oleks aasta tagasi arvanud, et Tartu poiste arendatud tarkvaraettevõte kroonitakse parimaks idufirmaks 60 tuhande inimese ees Saksamaal. Mastaap, mille oleme saavutanud, on endalegi hoomamatu," ütles Martin Vares, üks Fractory.co asutajatest, auhinda vastu võttes. "Selline tunnustus annab meie ettevõtmisele ja tiimile veel suurema hoo sisse. Tulevik on väga ahvatlev!"

Konkurss “Samm digitaalsesse reaalsusesse” innustab lehtmetalliga tegelevaid ettevõtteid tööle rakendama digitaalseid protsesse. Konkursil oli 3 kategooriat: parim startup, e-mobiilsus, digitaalne muutus.

Rahvusvaheline lehtmetalli-alane mess EuroBLECH toimub kahekümne viiendat korda. Tänavu näidatakse laia valikut intelligentsetest lahendustest ja innovatiivsetest lehtmetalli töötlemise seadmestikust. Tööstuse digitaliseerimine on lehtmetalli sektori arengute peamine mõjutaja. EuroBLECHil osaleb tänavu 1500 eksponenti 40 riigist, messiala on 89 000 ruutmeetri suurune.

Fractory.co sai tuule tiibadesse kevadel Põhjamaade äriinglite programmi ning Eesti ingelinvestorite toetusega. Programmis osalenud investorid valisid Fractory välja rohkem kui 100 idufirma seast ning investeerisid 170 tuhat eurot Eesti tööstuse arengusse.