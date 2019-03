Samsungi uus tippmudel Galaxy S10 on tänasest Eestis müügil

Alles see oli, kui Samsung ajakirjanikele esimest korda oma uut Galaxy S10 seeriat näitas, nüüd on see kõigile kättesaadav ja poest ostetav.

Samsungi selleaastane tipptelefon Galaxy S10 on mitmes mõttes uuenduslik ja Arvutimaailma videotiimi hinnangul ka praegu maialma parim, mis saada (vaata videot allpool). Uuele telefonile on lisatud ultrahelil toimiv sõrmejäljelugeja, mis on töökindam ja täpsem kui varasemad tehnoloogiad ning toimib ka läbi vastavate ekraanikaitsete, DxOMarki testides sai ajaloo kõrgeima hinnangu esi- ja tagakaamera (viimane küll jagab kohta teiste telefonidega) ning sõltumatult ekraanitestijalt DisplayMate anti ka maailma parima telefoniekraani tiitel Dynamic AMOLED ekraani eest.

„Galaxy S10 tähistab Samsungi jaoks 10 aasta möödumist esimesest S-seeria seadmest ning huvi juubelimudeli vastu on olnud väga suur – näiteks eelmüügiperioodil osteti telefoni üle kahe korra rohkem kui möödunud aastal.“ rääkis Samsung Eesti mobiilidivisjoni juht Antti Aasma.

„Arvestades, et suur osa telefoni kasutusest hõlmab endas tänapäeval pildistamist ja videote vaatamist, on telefonil võrreldes eelmise mudeliga mitmeid häid uuendusi. Näiteks kaameratestijalt DxOMark maailma parima kaamerasüsteemi tiitli pälvinud kaamerad või DisplayMate’ilt maailma parima telefoniekraani hinnangu saanud ekraan,” lisas Aasma.

Wireless PowerShare´i funktsioon on meile juba kontseptsioonina tuttav Huawei Mate 20 Pro´st, mis lubab telefoni tagaküljelt juhtmevabalt laadida näiteks teist telefoni või juhtmevaba laadimist toetavat nutikella või kõrvaklappe. Nüüd on see olemas ka S10-l. Samuti on Samsungil olemas laadimiskapsliga juhtmevabad kõrvaklapid, mis sellist juhtmevaba laadimist toetavad.

„Tegu on kasuliku lahendusega näiteks reisil, kuhu saab edaspidi kolme laadija asemel kaasa võtta ühe – telefoni oma, ning laadida kõrvaklappe ja nutikella jooksvalt telefoni tagakülje kaudu,“ selgitas Aasma.

Uus Galaxy S10 on Eestis müügil säravvalges, säravmustas ja säravrohelises toonis ning salvestusruumi on võimalik valida 128 GB kuni 1 TB (S10+ mudeli puhul).

Galaxy S10 nutitelefoni tutvustas Samsung ajakirjanikele 20. veebruaril. Eestis jõudsid müüki Galaxy S10+, Galaxy S10 ja Galaxy S10e.

Hinnavaatlus.ee andmetel maksab Galaxy S10 128 GB (must) alates 872,6 eurost, Galaxy S10e 128 GB (must) alates 727 eurost ja Galaxy S10+ 128 GB (must) alates 968,4 eurost.

Vaata Arvutimaailma videot uuest telefonist: