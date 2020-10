Müüki paiskus Samsungi uus vastupidav tahvelarvuti Galaxy Tab Active3

Samsungilt tuli oktoobris müüki ettevõtte uusim tahvelarvuti Galaxy Tab Active3, mis on mõeldud neile, kes töötavad keerulistes keskkonnatingimustes ning neile, kes soovivad, et tahvelarvuti oleks suuteline taluma lööke, kukkumisi ja põrutusi, vastu pidama vee- ja tolmukahjustustele.

Uuel seadmel on mitmeid omadusi, mis lubavad sellega tööd teha rasketes oludes. Näiteks lubab Touch Sensitivity funktsioon tahvelarvutit kasutada kinnastega, mis on oluline näiteks haiglates või välitöödel olevatele inimestele. Galaxy Tab Active3 vastab militaarstandardile MIL-STD-810H, mis tähendab seda, et seade töötab ka kõige ekstreemsemates keskkondades, selle uuendatud kaitseümbris aitab üle elada kukkumised kuni 1,5 meetri kõrguselt ning sellel on IP68 vee- ja tolmukindluse tase.

"2020. aasta on näidanud, et inimesed töötavad aina rohkem käigu pealt ning väga erinevates kohtades. Kontoris istumine ei ole enam tavapärane praktika. Selleks ongi Samsung välja töötanud vastupidava Galaxy Tab Active3 tahvelarvuti, et võimas personaalne tööriist oleks võimeline veatult funktsioneerima ükskõik kuskohas," selgitas Samsung Eesti mobiilidivisjoni juht Antti Aasma.

Galaxy Tab Active3 jäigas ja vastupidavas kestas peitub kiire Exynos 9810 protsessor, 4 GB muutmälu ning kuni 128 GB sisemälu. WiFi 6 MIMO juhtmevaba tehnoloogia võimaldab andmesideks kiiret gigabitist WiFi ühendust. Seadmel on kauakestev ja vahetatav 5050 mAh aku, mis toetab kiiret laadimist nii USB kui ka POGO ühenduste kaudu. Need, kes soovivad seadmega töötada ainult ühes vooluga varustatud töökohas, saavad kasutada tahvelarvutit ka ilma akuta.

Galaxy Tab Active3 tahvelarvutil on puutepliiats S Pen, mis vastab nagu seade isegi vee- ja tolmukindluse standardile IP68, et sellega oleks mugav töötada või elektroonilisi dokumente allkirjastada ka töökohtades, kus levib palju tolmu või on niiske. Lisaks pakub Tab Active3 Samsung Dexi võimalust, et muuta tahvelarvuti kasutajaliides sarnaseks tavalise arvuti omaga, ühendades suure ekraaniga. Seega saab näiteks tööreisile minnes võtta sülearvuti asemel kaasa vaid kompaktse tahvelarvuti.

Tahvelarvuti tagakaamera on 13 MP sensoriga, 5 MP esikaamera sobib hästi näiteks videokonverentside pidamiseks. Seadme tagakaamera on võimeline lugema ribakoode ning tahvelarvuti NFC ühendus lubab seda kasutada ka maksmiseks.



TEHNILISED ANDMED