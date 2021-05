TEST: sajab lakkamatult. XCover 5-le see sobib

Rohkem või vähem on juba sadanud 24 tundi. Äsja Arvutimaailma testimise märgadele laborilaudadele sattunud Samsungi kestvustelefon Galaxy XCover 5 ongi just selle ilma jaoks kõige sobivam. Aga kas ka kiire ja pildistamisvõimeline?

Telefoni kasvõi korra katki pillanud kasutajate jaoks on kindlasti uut mobiili ostma hakates alateadvuses mõte, et uus mudel peaks kindlasti olema selline, mis juhuslikult kergelt vihmase ilmaga käest libisedes asfaldile kohe esimese hoobiga puruks ei kukuks. Telefonid, mis maksavad neljakohalisi summasid, võivad küll veele vastu pidada, aga maaga ühendusse sattudes purunevad silmapilkselt. Mõnikord võib töötelefon olla selline, millel pole viit tagakaamerat ja HDR ekraani vaja, vaid lihtsalt oleks hea, kui see terve püsiks.

Samsung Galaxy XCover 5 ongi selline. Kuid sisse vaadates leiab endiselt kohendusi ja järeleandmisi, millega tänaste tipptelefonide kasutajad pole kindlasti harjunud ja natuke võivad isegi nurisema hakata keskklassi telefonide omanikud.

XCover 5 on Samsungi kauakestev telefon, mis väga palju pole aja jooksul välimuse poolest muutunud. Isegi üks omapärane kiiks on säilinud, mida minevikust hästi teame, aga mis uutest telefonidest täiesti kadunud. See selgub kohe, kui karbi avame.

Jah, silmad ja mälestused minevikust ei peta - aku on eraldi.

Karp on väike ja telefon samuti. Pisike 15 W laadija on karbis kaasas. Kui mobiil tundub uskumatult kerge, siis peagi selgubki selle põhjus, Kui juhendit lugemata hakkad litsuma sisselülitusnupule, siis ei juhtu midagi. Nimelt on XCover säilitanud vahetatava aku aegade algusest ning aku on pakitud sügavale karbi põhja. Tagakaas tuleb küüntega lahti kiskuda ja aku ise sisse panna. SIM kaart on ka nagu muiste kaane taga sahtlis. Haruldane, eriti just sellepärast, et see lahtivõetav tagakaas tagab ka veekindluse. Konksukesed kaane servas kinnitavad telefoni külge kindlalt, all on ka tihend, mis aku juurde vett ei lase. Niiskus siiski võib jõuda tagakaane servade alla. Selliste kaante kasutajad soovitavad: kui ei taha, et sinna mustus ja hallitus kogunema hakkaksid, peaks tagakaant aeg-ajalt tuulutama.

Kui paljud kestvustelefonid on servadest-nurkadest kergelt kummise olemusega, siis XCover 5 tundub olevat tehtud üleni kõvast plastmassist. Mobiili ekraanil on harjumatult paksud mustad ääred, nagu läheks ajaloos 10 aastat tagasi. Ekraan on väiksem, kui tavaliselt, aga ilmselt siis ka tugevam, kui klaas ei ulatu servast servani. Muidugi on olemas kriimustuskindel kate.

Esimest korda üle pika aja näeb, et kasutajaliides on natuke aeglane. Kõik toimib kerge viitega. See otseselt ei sega menüüdes liikumist, aga hetkega reageerivate telefonidega ära harjununa torkab see kergelt silma.

Viide torkab silma ka näotuvastusega sisselogimisel. Sõrmejäljelugejat pole ja kui tahad mudas mütates märja käega kähku telefoni sisse pääseda, siis näotuvastus on kõige kiirem. Kuid kas ikka on? XCover 5 puhul tuvastatakse nägu alati ligi 3-4 sekundi jooksul, kas heades või kehvemates valgustingimustes. Hämaras tihti ei tuvastatagi. Tuleb oma kinnas või vesine käsi ekraaniklaviatuurile panna ja PIN kood sisestada.

Siin aga peab XCoveri ekraani kiitma. Kui tavalised telefonid on vihmas näppida üsna ebamugavad, kuna ei reageeri hästi või reageerivad valesti, siis XCover 5 õigustab oma töötelefoni nime ja reageerib igas olukorras ühtviisi hästi. Või siis ühtviisi tuimemalt, kui tipptelefonid, aga see vähene tuimus siiski väljas olles väga ei sega. 5,3-tolline HD+ ekraan pole kaugeltki tippklassist, nagu Samsungi puhul harjutud, aga ajab asja ära. See on ka silmnähtavalt väiksem ekraan, kui ollakse tänapäeval harjunud. Ekraanitehnoloogia on vanamoodne. 720 x 1480 pikslit pole isegi Full HD. Aga nagu öeldud, õues karmimates oludes on hea. Heledus võiks ereda päikese käes natuke parem olla.

Vasakul küljel asub punase raamiga erinupp, millele saab omistada mõne omaduse, näiteks taskulambi süütamise. Pikk vajutus on programmeeritav mõne teise tegevuse jaoks. Ülemisel küljel on veel olemas ka 3,5 mm kõrvaklapipesa. All on USB C pesa laadimiseks ja andmeühenduseks.

Mobiil vastab IP68 standardile ehk on täiesti veekindel ja võib sattuda ka vee alla. MIL-STD 810H kaitseklass tähendab vastu pidamist kukkumistele ja vibratsioonile.

Samsungi protsessor Exynos 850 Octa-Core 2 GHz on kestvustelefonis pigem hea ja tundub, et võimas valik, sest tavaliselt kiputakse vastupidavuse nimel ohvriks tooma odavamat sisu, et hind ikka soodne tuleks. Exynos 850 on kõik-ühes kiip.

Siinkohal olekski nüüd põhjust mainida ka telefoni hinda, miks see ei ole võrreldav lipulaevade ja isegi keskklassi tipptelefonidega - 269 eurot. See on üsna soodne, kui arvestada, et saad põrutus- ja veekindla mobiili. Kõik komponendid on selle hinna juures natuke lahjemad, kui tippudel, sealhulgas ka aku, mis on vaid 3000 mAh. Kuna pole suurt eredat ekraani, mida toita, siis kestab see siiski üsna tavalise 1+ päeva.

Kas Exynos 850 annab siis ka Arvutimaailma kõigi aegade jõudluse edetabelis hea koha?

Vaatame.

Geekbench - 1099 punkti

Ei anna. XCover 5 on eelviimasel kohal alates 2019. aastast testitud Geekbench 5-ga. Seega jõudlust nõudvaid asju nagu mängimine ei maksa selle telefoniga väga reipalt proovida, kui just mõni vähema graafikaga ja protsessoriressurssi vähem nõudva mänguga pole tegemist. Instagrami ja Facebooki aga see ei sega.

Mälumahtu on napilt - 64 GB, aga seda saab microSD kaardiga laiendada. Selle pesa asub samuti tagakaane all aku kõrval.

Kaamera - triipkoodi ja siltide pildistamiseks

Kui tavaliselt vaadatakse mobiili ostmisel ühe esimesena ka kaamera parameetreid, siis XCover 5 puhul pole siin millegagi üllatada. Pigem on halb üllatus see, et taga on vaid üks 16 MP kaamera. Selfie kaamera on ekraani kohal mustal ribal ja pakub 5 MP resolutsiooni. Mingi suum on ka võimalik, seega kui vaja, saab teha ka suurendusega pilte. Juhendis soovitatakse 16 MP kaamerat kasutada skännerina ja triipkoodilugejana. nendega saab see hakkama küll. Vigu on vähe.

Kui kõrgeid nõudmisi pole, saab ka keskpärased õuepildid tehtud. Heades valgustingimustes pole näiteks tänavapiltidel häda midagi. Makro töötab ka enam-vähem, aga ei midagi erilist. Makroga kipuvad enamus pilte uduseks jääma, aga korduvalt katsetades saab ka mõne parema klõpsu kätte.

Siin mõned näited, klõpsa pilti, et näha originaali. Esimesed kaks pilti on hilisõhtul hämaras ja vihmasajus.

Valida saab ka "kogu ekraani katva" lainurkformaadi.

Mõnikord pole pildil teravust. Kui on vanakooli ühe kaamera süsteem, siis ikka teravustamisvigu juhtub, tuleb lihtsalt rohkem klõpsida. Pildid on tehtud vihmasel lõunal.

Proovime suumi ka:

Siin on veel üks näide suumist, sellele originaalpilte ei hakka kaasa panema:

Kokkuvõtteks - see telefon on nišitelefon

Veider, et tugevad telefonid on endiselt aeglasemad ja kehvemate kaameratega, kui keskmised kergemini katki minevad mobiilid. Üks seletus sellele on, et veekindla ja põrutuskindla korpuse tegemine on kallis ja et mudel konkurentsivõimelisena püsiks, pannakse sellele sisse kehvem ekraan, aeglasem protsessor, vähem mälu ja alumise otsa lihtsaim kaamera, mida turg veel vastu võtab.

Eks selles suhtumises on põhjust ka. Tegemist on nišitelefoniga, mis mõeldud teatud kindlale kasutajagrupile - ekstreemsportlastele, matkajatele, ehitajatele, õues töö tegijatele. Neile on vaja, et äpid oleksid kättesaadavad ja mobiiliga saaks helistada igal ajal igas olukorras. Nad ei saa lubada, et palki vinnates telefon maha kivile kukub ja katki läheb. Selle hirmuga ei saa rahulikult väljas tööd teha. Ja eks siis on vaja ka odavamat mobiili, sest kui ka midagi juhtub, ei pea kuupalka järgmise telefoni peale kulutama.

PLUSSID

+ väga vastupidav korpus, veekindel

+ 3,5 mm kõrvaklapipesa ja eraldi microSD kaardipesa

+ kerge ja väike

MIINUSED

- väike ekraan vähese resolutsiooniga

- aeglasevõitu

- väike aku

TEHNILISED ANDMED

Kestvustelefon Samsung Galaxy XCover 5

Hind: 269 eurot (Tele2)

Aku: 3000 mAh, kiirlaadimine

Vee- ja tolmukindel: jah, IP68

SIM: kaksik-SIM, Nano SIM

Ekraan: 5,3-tolline, resolutsioon 1480 x 720 pikslit, TFT

Operatsioonisüsteem: Android 11

Protsessor: Exynos 850, 2 GHz

Mälu: 4 MB (RAM), 64 GB (välkmälu)

Kaamerad: tagakaamera 16 MP, topelt-LED välk, panoraamvõte, HDR, video 1080p @ 30 fps; selfie kaamera 5 MP

Ühendused: 2G, 3G, 4G, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth v5.0, NFC, navigatsioon (aGPS, GLONASS, Galileo), USB Type C, 3,5 mm audio