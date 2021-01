Garmin tõi välja oma uue klassikalise väikseima nutikella Garmin Lily

Garmin tõi äsja turule uue elegantse nutikella Lily, mis on klassikalise disainiga ja kõigi moodsa nutikella tehnoloogiatega. Kell sobib naisele, kes otsib moega kaasas käivat kella, mis pakub samal ajal ka nutifunktsioone. Seadme väljatöötamisel on Garmin pööranud erilist tähelepanu selliste toodete ja funktsioonide väljatöötamisele, mis toetavad naist kõigil hetkedel – kellal on nii igakuise tsükli jälgimise funktsioon kui uudisena ka raseduse jälgimise funktsioon.

„Lily on tõepoolest esimene omalaadne nutikell: naiselik, peen ja elegantne, pakkudes kõige olulisemaid tervise- ja fitnessifunktsioone,“ selgitab Garmini rahvusvahelise turunduse asepresident Susan Lyman. „Garmin loob oma klientidele üha uusi tooteid. Sel korral on tegu kompaktse ja stiilse nutikellaga, mille funktsioonid vastavad tänapäevase ja aktiivse naise vajadustele.”

Lily käekella kujundus on inspireeritud klassikalistest käekelladest väiksema randme jaoks. Selle 34 mm läbimõõdugakorpus on kõige väiksem, mille Garmin on kunagi loonud. Lily on saadaval kahe mudelina – Classic ja Sport, eri värvides ning Itaalia nahast või silikoonist rihmaga. Kõikidel kelladel on peen puutetundlik värviekraan.

Lily pole mitte ainult aksessuaar, vaid ka tehnoloogiliselt arenenud nutikell tervise ja üldise heaolu tugevdamiseks, millel on järgmised funktsioonid:

tervise jälgimine ööpäevaringselt, andmete kogumine hingamise, vere hapnikusisalduse (Pulse Ox), stressitaseme, unekvaliteedi, südame löögisageduse ja keha energiataseme muutuste kohta trenni, puhkamise ja une ajal;

igakuise tsükli ja raseduse jälgimine annab võimaluse seostada sümptomeid muude tervise- ja heaoluandmetega;

hingamisharjutused keskendumise parandamiseks ja stressi vähendamiseks;

funktsioonid eri spordialade jaoks, nagu jooga, pilates, kardiotrenn, jalgrattasõit ja palju muud;

igapäevategevuste jälgimine: sammud, tarbitud kalorid, intensiivsusminutid ja palju muud.

Nutikella aku tagab kuni 5-päevase mugava ja katkematu kasutamise, teadete saamise sissetulevate kõnede, sõnumite ja sotsiaalmeedia uudiste kohta, samuti saab jälgida oma päevakava ja kalendri muudatusi. Androidi kasutajad saavad sissetulevatele sõnumitele vastata ka sõnumiga. Ohutuse tagamiseks võimaldab LiveTrack-funktsioon sõpradel ja pereliikmetel kasutajat jälgida välitingimustes ning assistendifunktsioon jagab hädaolukorras kella kasutaja asukohta reaalajas.