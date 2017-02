2017 on drooniaasta: Gartner ennustab, et müüakse 3 miljonit drooni

Ehkki eelmisel aastal tehti juba esimesed lennud, kus droonid viisid iseseisvalt paku kliendini, ähvardab multikopterite tähetund laiemalt saabuda alles sel aastal, ennustab Gartner. Enam ei tee ilma pereisad, kellel on enamasti juba mingi droon ostetud ja mängitud ning huvi jahtunud, nüüd tulevad aina enam püünele kommertsdroonid - pakivedajad, valvurid, kaardistajad, mõõdistajad.

Droonitööstuse müügitulu kasvab 2017. aastal 34%, jõudes kuue miljardini ja 2020. aastaks on tulu juba 11,2 miljardit vastavalt Gartneri uuringule. 2017. aastal toodetakse kolm miljonit drooni, mis pole mobiilituruga võrreldes eriti midagi, aga lennumasinate tööstuse jaoks on see 39 protsenti rohkem kui 2016. aastal.

Kuigi droonide kasutamine on muutunud keerulisemaks valitsuste õhuruumi reguleerimise tõttu ja seaduste karmistumisega, jätkub Gartneri ennustuste järgi turu kasv endiselt kiiresti.

Personaalsete droonide kasutusala suureneb pildistamises ja meelelahutuses. Droonide võimekus on jõudmas 5000 meetrise lennuvahemaani ja ühetunnise lennuajani ühe akulaadimisega, Kaal väheneb alla 2 kg.

Kommertsdroone on veel väga palju vähem, aga testimine käib praegu paljudel erinevatel tegevusaladel. Kommertsdroonid peavad suutma tõsta suuremaid raskusi, peavad lendama kauem, olema varustatud täpsemate sensoritega ja töötama turvaliselt. Kommertsdroonidele tuleb ka hulk lisatarkvara, mis aitab nendega kaardistada, videovalvet teha, kolmemõõtmeliselt skännida jne.

"Kommerts- ja personaaldroonide turg hakkab aina enam ühisosa leidma ja kattuma, kuna odavamaid personaalseid droone kasutatakse aina enam ka ärikasutuses," ütles Gartneri analüütik Gerald Van Hoy. "Ka personaalsete droonide tootjad pingutavad praegu palju, et saada kommerts-seadmete turule. Spetsiaaltarkvaraga see neil ka osaliselt õnnestub."

Personaalsete ja kommertsdroonide tuluprognoos, 2016-17 (tuh. $)

2016 2017 Personaalsed droonid 1,705,845 2,362,228 Kommertsdroonid 2,799,272 3,687,128 Kokku tulu 4,505,117 6,049,356 Kokku tulu kasv 35.5% 34.3% Allikas: Gartner (veebruar 2017)

Personaalsete ja kommertsdroonide tootmise prognoos, 2016-17 (tuh. tk)

2016 2017 Personaalsed droonid 2,041.9 2,817.3 Kommertsdroonid 110.3 174.1 Kokku eksemplare 2,152.2 2,991.4 Kokku arvu kasv 60.3% 39.0% Allikas: Gartner (veebruar 2017)

Üks esimesi valdkondi, kus sel aastal kommertsdroone enim võib vaja minna, on põllumajandus. Samas pidurdab veel seadmete ja lahenduste hind ning investeeringu tagasiteenimise pikk aeg. Gartner ennustab, et 2020. aastaks on siiski põllumajanduse osa droonimajanduse kasvus 7 protsenti.

Nafta- ja gaasitööstuses vajatakse inspekteerimiseks droone samuti aina enam. Gartner pakub välja, et inspekteerimise segment moodustab 2020. aastaks 30 protsenti kommertsdroonide turust.

Kulleriteenust asendama hakkavad kohaletoimetamise droonid pole Gartneri arvates veel mitu aastat majanduses oluliseks teemaks, küll aga võidab see valdkond endiselt palju meedia tähelepanu. Investeeringu tasuvus on seni siiski veel väga madal.

"Kauba kohaletoimetamise droonid moodustavad 2020. aastal kogu droonimajandusest ligi 1%," usub Van Hoy. "Näeme, et droonidega kohaletoimetamine saab kõigepealt nišitooteks ettevõttelt ettevõttele äris, mitte logistikas ja lõppkasutajate juures."

Loe lähemalt: "Forecast: Personal and Commercial Drones, Worldwide, 2016."