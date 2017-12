Andrus Hiiepuu: Geobloki kadudes näevad Eesti elanikud Eesti telekanaleid kõikides EL riikides

Internetis kehtib endiselt asukohapõhine diskrimineerimine: mõnedes riikides pole paljud teenused, saated ja sarjad kättesaadavad vaid selle tõttu, et inimestele on kehtestatud geoblokeering. Õnneks see digitaalne ahistamine vähemalt ühes osas kevadel leeveneb. Tuleva aasta 20. märtsil jõustub Euroopa Liidu määrus, mis kaotab geobloki ning teeb võimalikuks Eesti elanikele Eesti telekanalite vaatamise kõikjal Euroopa Liidu riikides.

„Seni on autoriõigused keelanud kohaliku turu jaoks soetatud TV sisu näitamise teistel turgudel ning seetõttu on see väga hea uudis välismaal sagedamini käivatele ja elavatele eestlastele ning muidugi ka Eesti televisiooniteenuste pakkujatele,“ tõi Elisa juhatuse liige Andrus Hiiepuu välja määruse jõustumise positiivse külje.

Tuleval aasta kevadel jõustuv EL määrus võimaldab digitaalse sisu kaasaskantavuse. „Täpsemalt tähendab see seda, et Eestis soetatud digitaalset sisu – filme, teleseriaale, e-raamatuid, audioraamatuid, videomänge jne võib kõike vaadata ja kasutada ka teistes Euroopa Liidu liikmesriikides viibides,“ täpsustas Hiiepuu.

Andrus Hiiepuu hinnangul on digitaalse turu mõiste defineerimine ja kasutajate vajadustega arvestamine vägagi kliendisõbralik ning eesrindlik ettevõtmine. „Selle määruse jõustumisel ei pea Elisa televisiooniteenuse pakkujana hakkama iga TV-sisu õiguste omajaga tingimusi uuesti läbi rääkima ega õigustele kehtivat territooriumi laiendama, vaid piisab Eesti jaoks tehtud senistest sisukokkulepetest,” rääkis Elisa juhatuse liige.

Hiiepuu sõnul saavad kliendid määruse jõustudes kasutada TV-teenuseid nagu Elisal on Binge TV või TV Everywhere ka teistes Euroopa Liidu riikides viibides. „Määruse järgi saab klient kasutada täpselt sedasama sisu ja funktsionaalsust, mida koduturulgi,“ täpsustas Hiiepuu. „Uued ja kaasaegsed TV-teenused nagu seda on võimaldavad teenust kasutada lisaks TV-ekraanile ka mobiiliäpiga ehk telet vaadata tahvelarvutist või nutitelefonist.“

Elisa poole on pöördunud paljud kliendid küsimustega, et kas saaks Eestist eemal viibides Eesti telekanaleid näha. „Meil ongi väga lihtne tuua näiteid lähisriikidesse tihti reisivatest eestlastest – erinevatel andmetel käib regulaarselt Soomes tööl mitukümmend tuhat eestlast, paikselt viibib seal lausa 50 000 Eesti kodanikku, kel seni Eesti televisioonikanalite vaatamise võimalus täisväärtuslikult puudus,“ rääkis Hiiepuu.

Tehniline TV-teenuste kasutus on lihtne. Digiboks töötab ükskõik millise internetiteenuse olemasolul. Lisaks internetile ongi tarvis ainult ekraani – telerit, tahvelarvutit või nutitelefoni, milles telepilti vaadata ja vooluühendust. Ühendamine on ja endaga kaasa võtmine on lihtne, sest digiboks töötab ka üle WiFi võrgu.

Lisaks suurele TV-ekraanile on Elisa Binge teenusega kaasas ka mobiiliäpp, mis võimaldab televisiooniteenust kasutada mobiilselt nii nutitelefonis kui ka tahvelarvutis.