Miljon arendajat hakkavad 9. aprillil koroonaviiruse kriisile lahendusi leidma

Maailma tehnoloogiakogukonnad ühendavad 9.-12. aprillil oma jõud, et veebipõhise häkatoniga (intensiiv-ideekorjega) "Global Hack" maailma tabanud koroonakriisile lahendusi leida. Sündmuse eesmärk on arendada välja lahendused, mis aitavad riikidel koroonaviiruse kriisist tugevamalt väljuda ning luua konkurentsieeliseid kriisijärgseks ajaks. Eestist alguse saanud “Hack the Crisis” liikumine on tänaseks jõudnud ligikaudu 40 riiki ning osalejate arv aina kasvab.

“Kriis pole kaugeltki mitte möödas ning seemneid helgema tuleviku tarvis on vaja külvata juba praegu. Siinkohal on meil ainult üks võimalus - töötada juba täna lahenduste nimel, mis parandavad meie pikaajalist vastupidavust. Peame tõsiselt vaatama otsa sellele, milliseks võib kujuneda meie majandus, kuidas oleme senini käsitlenud inimsuhteid, kui vastupidav on meie sotsiaalsüsteem ning tervishoid ja kuidas saaksime toeks olla loomemajandusele. Samuti peame välja töötama viisid tulevikus sarnastes olukordades toimetulemiseks, et mitte kunagi enam ühiskonnad sellisel moel kannatama ei peaks nagu täna,” kommenteeris ettevõtmist president Toomas Hendrik Ilves.

Globaalne veebipõhine kriisi-ideekorje “Global Hack” toimub 9.-12. aprillini ning hetkel ennustatakse sündmusest osa võtma miljon inimest üle maailma.

“See saab olema suurim veebipõhine ideekorje, mis tänaseni on korraldatud, ühendades inimesi läbi tehnoloogia ajal, mil me füüsiliselt kokku tulla ei saa. Leiame end ainukordsest situatsioonist, kus terve maailm seisab silmitsi sama probleemiga ja töötab ühiselt selle lahendamise nimel. Kui oleme piisavalt efektiivsed, võivad nendest ideedest juba täna abi saada inimesed, kes seda enim vajavad,” lisas Ilves.

Eestlaste loodud algatusega on tänaseks liitunud juba üle 100 000 inimese enam kui 40 riigist. “Indiast Brasiiliani on inimesed võtnud oma eesmärgiks tulla kokku ning lahendada probleemid, millega silmitsi seisame. Eesti näitel oleme juba täna töötanud välja lahendused, mis on vajalikud nii mediitsini-, personalijuhtimise- kui äriarendus valdkondadele,” julgustab Eesti Vabariigi endine president üleskutsele reageerima kõiki, kes panustada soovivad.

Eestlaste loodud algatusega on tänaseks ühinenud muuhulgas sellised riigid nagu Itaalia, Läti, Poola, Ukraina, Leedu, Soome, Moldova, Saksamaa, Valgevene, India, Suurbritannia, Austria, Belgia, Brasiilia, Ungari, Kanada, Prantsusmaa, Bulgaaria, Šveits, Rootsi, Portugal, Türgi, Norra, Holland, Afganistan, Kosovo, Taani, Austraalia, Küpros, Albaania, Madagaskar, Benin, Gruusia. Nimekiri täieneb jooksvalt.

Liituda rahvusvahelise liikumisega, ideid esitama, osalema ja panustama oma teadmiste ning oskustega mentor olles või sponsorina saab siit: Theglobalhack.com.