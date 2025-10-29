JUNG ja Samsung ühendavad jõud targa kodu lahenduste arendamiseks Baltimaades

Tehnoloogiaettevõte Samsung ja JUNGi esindus Baltikumis alustavad koostööd targa kodu teenuste arendamiseks Eestis, Lätis ja Leedus.

JUNGi Baltikumi esinduse ja Samsungi eesmärk on ka uute targa kodu lahenduste väljatöötamine.

"Samsung on ilmselt üks väheseid tehnoloogiaettevõtteid, mis pakub tervet nutiseadmete ökosüsteemi – alates kodumasinatest, ventilatsioonisüsteemidest, teleritest ja ekraanidest kuni nutitelefonide ja tahvelarvutiteni, millest on erinevate tehnoloogiate kombineerimisel mugav oma nutikodu juhtida," ütles Samsung Electronics Baltics ärikliendi müügijuht Edvinas Šimkus, "samas on JUNGi lahendused need, mis võimaldavad inimestel kasutada kõiki nende eeliseid ja viia kodutehnoloogia kasutamine järgmisele tasemele. See koostöö avab uusi võimalusi ka partneritele, kes töötavad nutikate hoonelahenduste kallal kogu Baltikumis."

JUNGi esindaja Baltikumis, JUNG Vilniuse tegevjuht Raimundas Skurdenis märgib, et ootab huviga koostöö algust: "Ühendades meie praegused teadmised targa kodu süsteemidest Samsungi tehnoloogiaga, saame me pakkuda oma klientidele nutikamat ja mugavamat kasutajakogemust."

JUNG KNX, JUNG HOME ja Samsung SmartThings on olemasolevad lahendused, mida partnerid targa kodu teenuste arendamise koostöö raames edasi arendada plaanivad. Ühiselt luuakse veelgi suuremat sünergiat kaasaegse ja minimalistliku tootedisaini näol, mis sobib igasse koduinterjööri.

JUNG KNX on avatud standardil põhinev targa kodu süsteem, mis laseb automatiseerida kliimat, valgustust ja kardinate juhtimist, jälgida energiatarbimist, muuta kodu turvalisemaks ning kasutada laia valikut muid funktsioone.

JUNG HOME on süsteem nutika kodu jaoks, mida saab juhtida nutitelefoni, lülitite või hääljuhtimisega ning kus on võimalik luua erinevaid stsenaariume, reguleerida valgustust, temperatuuri ja seadmete tööd.

Samsungi loodud rakendust SmartThings kasutab juba 410 miljonit inimest üle kogu maailma ning see aitab muuta igapäevaelu mugavamaks ühendades kodumasinaid targa kodu tehnoloogiatega. Nende erinevad funktsioonid saavad kaugjuhtimise.