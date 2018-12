Gocomma valvekaamera: kas 25 euro eest on piisavalt valvas?

Mida arvata meile täiesti tundmatust brändist, võib-olla isegi liiga odavana tunduvast Hiina seadmest ja peaaegu olematust taustainfost valvekaamera kohta? Võtsime selle riski ja proovisime järgi. Praeguseks on hind natuke vähem kui 25 eurot.

Gocomma on Gearbesti enda loodud bränd, mille all müüakse lisaks valvekaameratele ka muidki tooteid. Gocomma HD kaamera maksab 24,99 eurot ja on 720P kvaliteediga otsepildiga, pakkudes öist nägemist kaamera sisseehitatud IR-LED-idega ja sisemise liikumistuvastusega. Tundlikkust saab kõige mugavamalt seada mobiiliäpist, kuid on võimalik ka otse kaamerale oma koduvõrgust IP aadressi järgi ligi pääseda ja seadistada sealt tundlikkust käsitsi. Ainult mobiiliäpist saab seadistada ka ala, milles liikumist tuvastada - seda on hea teha kaamera otsepildil ruutu õigele kohale venitades. Peale ristkülikukujulise ala muid võimalusi mingiks erikujuliseks piirkonna seadistamiseks pole.

Rakendus "CamHi" (allalaaditav nii Google Play´st kui App Store´ist) on üsna kiire ja lihtne, palju seal seadistada pole, aga katsetuse-eksituse meetodil saab igaüks hakkama.

Kui tahad, et kaamera ise ka salvestaks pilte ja videosid, peab sellele sisestama kuni 64 GB microSD mälukaardi. Aga muidugi saab salvestada ka otse FTP-sse. Testisime kaamerat veel Synology Surveillance Stationiga, mis on võimalusterohkem valvekaamerate tarkvara.

Ühendusvõimalusi on mitu. Kaameral on sisseehitatud WiFi, kuid see pole väga töökindel - ka viie meetri kaugusel WiFi ruuterist võib kaamera teinekord ühenduse kaotada ja siis järgneb paarkpmmend sekundit mitte valve all olemist, sest umbes nii kaua kulub keskmiselt ühenduse taastamisele.

Kindlam on otse üle LAN kaabli kaamera ühendada, siis võibolla kindlam, et ühendus on tagatud.

Ligipääs kaamerale on võimalik kolme moodi. Kõigepealt - IP aadressi järgi avaneb lihtne veebileht, mida Gocomma esialgu serveerib hiina keeles. Google Translate´iga saab lõpuks üles leida menüü selle punkti, kust kõik ingliskeelseks panna.

Disain on nagu 90ndatest, kuid see polegi mingi suur kliendiportaal, veebilehte kasutavad vaid administraatorid. Pildi vaatamiseks on vaja Flashi lubamist, seega kasutasime seda kaamerat mitte oma põhibrauseris, kuis ebaturvaline Flash on keelatud. Firefoxis töötas veebileht hästi.

Kaamera väljastab kaht striimi: HD kvaliteediga ja teist, mille kvaliteediks on võimalik valida 640 x 352 või 320 x 176 pikslit. Maksimaalne kaadrisagedus on 25 kaadrit sekundis.

Pildiseadistusi pole palju, kuid põhiline on olemas:

Öise nägemisega oli üks probleem. Nimelt saab valida automaatse öönägemisele lülitumisele või käsitsi, värvilise öönägemisega pidavat klienditeeninduse sõnul IR LED-id välja lülituma. Kui filmid kaameraga läbi klaasi, siis kipuvad öised LED-id aknast peegelduma ja pilti pole eriti näha. Selgus, et menüüst öösel LED-e välja lülitada ei õnnestugi. Kuid kaamera kannatab ka õue paigaldamist, seega võib selle akna taha näiteks katuseserva alla varju tõsta, et meie karmis kliimas paremini vastu peaks.

Ehkki menüüs on võimalus seadistada ka heli video juurde, kostab küll sahinat, aga rääkimist kaamera ees mitte. Kahepoolne side peaks ka teoorias olemas olema, aga kaamera "kõlarist" ei kosta piuksugi, kui näiteks mobiiliäppi rääkida.

Olgu, kahepoolset intercom´i ei peagi 25-eurose kaamera juurest tahtma, vaatame muid asju.

Kuna tegemist on ONVIF-standardiga ühilduva kaameraga, saab seda ühendada valvesüsteemidesse, mis ONVIF seadmeid ära tunnevad. Synology Surveillance Station näiteks tunneb seda.

Kui kaamera tuvastab liikumise, saab sellest saata teate e-posti aadressile ja salvestada pildi FTP-sse. Valikus on ka video salvestamine FTP-sse, kuid seda kaamera ei teinud. Salvestab vaid microSD mälukaardile. Kui ei taha, et alarm kogu aeg teateid saadaks, võib sellises kalendris sobivad ajad välja märkida:

Liikumist tuvastatakse kuni 10 meetri kauguselt. Kui aga ühendad ONVIF seadmena Synology Surveillance Stationi külge, mis eeldab Synology serveri olemasolu, oskab see vaid kaamerapildi põhjal ise liikumist tuvastada ja klippe omale salvestada kaamerast endast sõltumatult. Vaja on vaid kaamerastriimi.

Hea asi on ka Autosnap: sellega saab ettenähtud aja tagant salvestada pilti kas mälukaardile või FTP-sse. Kui ühendus katkeb, siis FTP-sse vahepeal tehtud pilte tagantjärele ei salvestata.

Nii saad sellest kaamerast teha näiteks Timelapse´i kaamera, mis ööpäeva kindlate intervallidega üles võtab. Tehtud piltidest võid mõne videotarkvaraga Timelapse-video kokku monteerida.

Timer record aga aitab videoid salvestada samamoodi ettenähtud aegadel ja nädalapäevadel kalendrist valides vaatamata sellele, kas oli häire või mitte. Võid näiteks hommikul tööpäeva alguses salvestada, kas ettenähtud kellaajal tuli keegi töökohale või mitte.

Kellaaega sünkroniseerib kaamera ajaserverist, videopildile saab ajatempli lisada.

Kaamera toetab WiFi 802.11 b/g/n standardeid, LAN port on veekindla RJ-45 pistikuga, kaamerasisene veebiserver peab maksimaalselt vastu kuni kuus üheaegset otsestriimi vaatamist.

Pildikvaliteet - oleneb ilmast

Kui õues paistab päike või ka pilvise ilma korral on kaamerapilt üsna okei. Siin on mõned väljalõiked kaadritest 10-20 meetri kauguselt:

Väljavõte 1/4 kaadrist:

Autonombreid 1 MP sensoriga kaugemalt kui 10 meetrit ei tuvasta, ka nägude äratundmise peale ei maksaks väga loota, aga odava kaamera puhul pole see ehk ka ootuspärane. Suudab tuvastada liikumist ja öise nägemisega on näha, milline riietus oli tegutsejal ja millal mida tehti.

Kaamera tugijalg on vertikaalsuunas reguleeritav ja natuke ka paremale-vasakule. Kohe kaamera juures on ka reset-lüliti, mis õue pannes tuleks kuhugi seina sisse ära peita. Eraldi toide peab ka minema seadme juurde, sest toidet saadakse kaasasolevast toiteplokist.

Kas alarm töötab?

Töötab ja ei tööta ka. Kaamera nõuab tundlikkuse päris täpset timmimist, sest muidu kipub tulema lademes iga oksaliigutuse peale häireid ja teistpidi ei reageerita ka siis, kui kaamera ees rõõmsalt lehvitad. Tuleb ise leida see kuldne vahepealne seadistus. See on ilmselt igas olukorras pisut erinev number. Üldiselt võib öelda, et lausa saja- ning ega isegi 80-protsendist kindlust, et alarm rakendub, ei olnud.

KOKKUVÕTE

Kas tasub võtta nii odavat valvekaamerat oma kodu valvama? Jah ja ei. Kindlasti ei maksa midagi väga vastutusrikast nii odava kaamera hooleks usaldada, aga kui oled tegemas koduvalves esimesi samme, on see küll väärt vahend selliste seadmetega harjumiseks, sest see ei maksa midagi. Samasugused kaameramulaažid maksavad ka juba kümmekond eurot, mis kruvitakse majaseinale vaid uudishimulike eemalepeletamiseks ja mis oskavad vaid LED-lampe vilgutada, üritades jätta muljet päris kaamerast. Seega - miks mitte siis juba panna akna taha IP65 standardile vastav veekindel päris-kaamera? Kui mitte kurjategija näo tuvastamiseks, millele eriti loota ei maksa, siis vähemalt olukorra fikseerimiseks ja arusaamiseks, mis on toimunud. pealegi saadab see odav kaamera sulle otse mobiilile teate, kui midagi on juhtunud koos pildiga. Võid kasvõi ukse taha "uksesilmaks" jätta, kuna saad igal pool maailmas kohe teada, millal keegi ukse taha tuleb. Kui tal on pakk käes, siis on ehk kuller. Kui sõrgkang, peaks helistama turvafirmasse või politseisse.

TEHNILISED ANDMED

Valvekaamera GoComma (Gearbest)

Hind: 25 eurot (Gearbest)

WiFi: 802.11 b/g/n

WiFi leviulatus: ca 10 m (testis 4-5 meetrit)

Võrk: LAN, RJ-45 port

IP: dünaamiline

Maks. vaatajate arv otsestriimil: kuni 6

Tuetatud brauserid: Firefox, Google Chrome, IE

Turvalisus: administraator parooliga (muuda kasutades kohe ära) Mobiiliga ligipääs: äpp (Android, IOS)

DDNS (tasuta): jah

Salvestamine kaamerasse: Micro SD kuni 64 GB

Menüü keeled: hiina, inglise

Vaateväli: 110 kraadi Video kompressioon: H.264

Sensor: CMOS, 1/4-tolline, 1 MP, AVI, 720P resolutsiooniga, kuni 25 fps.

Pildiseadistused: heledus, värvide küllastus, kontrast, säri, taustvalguse kompensatsioon, valge balanss.

Miinimumvalguse hulk: 0,1 luksi Infrapunaseid LED-e: 18

Infrapunase valgustuse mõjuulatus: 15 m Veekindlus: IP65 (veekindel, võib õue paigaldada, aga mitte vee alla)

Töötemperatuur (℃): -30 - +60

Õhuniiskuse vahemik töötamisel (%) RH: 10% - 90% Toide: 12 V

Kaamera andis testimiseks Gearbest