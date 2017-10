GrabCADi kasutajate arv ületas 4 miljoni piiri

Maailma suurimat inseneride kogukonda ühendava GrabCADi platvormi registreeritud kasutajate arv on viimase kahe aasta jooksul kasvanud ligi 1, 5 miljoni võrra ning ületanud rekordilise 4 miljoni piiri. Eestis 2010. aastal asutatud ja 2014. aastal börsiettevõtte Stratasysi omandatud ettevõttes töötab täna üle 100 tarkvaraspetsialisti Eestis, USA-s, Suurbritannias ja Iisraelis.

GrabCADi Eesti juhi Irena Mändmaa sõnul sai GrabCAD loodud inseneridelt inseneridele ning platvorm areneb koos ja tänu oma community’le. “On hea meel tõdeda, et oluline osa maailma disaineritest ja inseneridest on leidnud tee meieni ning saavad tänu platvormile teha oma tööd paremini, koguda inspiratsiooni ning ajada äri globaalselt,” lisas Mändmaa.

Tallinna kontoris toimetab ettevõtte 100 töötajast hetkel 14, kuid tuleval aastal on Mändmaa sõnul kavas Tallinna kontori töötajate arv ligikaudu kahekordistada.

GrabCADi platvorm pakub inseneridele ja disaineritele üle kogu maailma võimalust üksteiselt õppida, jagada toodete 3D-mudeleid, arendada ennast ja oma portfooliot ning luua uusi kontakte.

Platvormi failikogu sisaldab tänaseks rohkem kui 2,3 miljonit 3D-faili erinevatest tööstusharudest ja see arv pidevalt suureneb. Paljud kasutajad otsivad platvormilt vaid komponente, kuid suure osa uue generatsiooni inseneride jaoks on see põhiliseks tööriistaks. STL-faile on GrabCADi keskkonnas üle 97 000, mis teeb sellest ühe suurima omasuguste seas.

Koostöös partneritega, kelleks võivad olla nii rahvusvahelised tootjad, suurettevõtted kui ka startup-id, korraldab GrabCAD ka populaarseid võistlusi (GrabCAD Challenges), mis annavad kasutajatele võimaluse end proovile panna ja võita auhindu.

GrabCAD pakub kahte tarkvaralahendust: GrabCAD Print ning GrabCAD Workbench. GrabCAD Print on intuitiivne 3D-printimise tarkvara, mis toetab enamikku CAD-i maailma formaate, võimaldades avada 3D-mudeleid hõlpsalt ilma konverteerimiseta. See on kasutajasõbralik ja mugav 3D-printerite jagamise, haldamise ja monitoorimise tööriist meeskondadele ja kollektiividele, võimaldades igaühel oma töid ette valmistada ja nende kulgu jälgida olenemata asukohast. GrabCAD Workbench teeb aga inseneride jaoks tervete projektide, failide ja töö jagamise partneritega lihtsaks. GrabCAD online-platvorm on 4 miljoni kasutajaga maailma suurim professionaalsete inseneride, disainerite ja tootjate kogukond. 2010. aastal loodud ettevõtte peakontor asub Cambridges (USA). GrabCAD on börsiettevõtte Stratasys tütarettevõte.