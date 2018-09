HP hakkab metalli printima

Aitab vaid tindiga pritsimisest - HP käib ka ajaga kaasas ning siseneb ka 3D metalliprintimise turule, sest kunagi oli ju laserprintimise ja siis ka tindiprintimise sünonüüm kontoris HP. Nüüd loodab kunagine kõigil meeles mõlkunud, kuid juba pisut unustatud tootja taas tähelepanu keskele tõusta ja hakata metalli printima - kompaktselt, lihtsalt ja odavalt. Esialgu tööstusele, siis väiksematele ettevõtetele ja mine tea, võib-olla ükskord on meil garaažis ka juba väike metalliprinter olemas.

Täna esitleb HP IMTS-il (International Manufacturing Technology Show) oma uusimat metalli 3D printimise tehnoloogiat, mis saab olema kiirem, odavam ja kvaliteetsem kui seni.

Esialgu on Metal Jet printeriseeria siiski veel väga suurte ja makseujõuliste klientide jaoks. Nn voxel-level binder jetting technology on vokseli-põhine (voksel - ruumiline "piksel" 3D printimises) keevitustehnoloogia, millega optimistlikult prognoosides lubab HP kiirendada metalliprinti kuni 50 korda. Kokku keevitatakse üliväikesed punktid, mille materjal saadakse metallipulbrist. Üleliigne lahtine pulber puhutakse ära ja seda saab uuesti kasutada.

Kiirust aitab kasvatada ka printeripeade arv - neid on kuus tükki, mis prindivad samaaegselt. Printimisruum on 430 x 320 x 200 mm, kus saab välja trükkida kas palju väikeseid detaile korraga või ühe suure.

Siit videost on näha, mismoodi 3D printimine käib.

Paraku on veel päris laiatarbeseadmeteni pikk tee minna. Nii nagu kunagi ulatusid tõeliselt suurte ja võimsate laserprinterite hinnad kosmosesse, on praegu sama lugu ka metalliprindiga. HP lubab esimesed seadmed välja tuua aastal 2020 ja need hakkavad maksma alates 399.000 $. Volkswagenile see aga sobib, sest esimeste seas hakkab see Saksa autotootja osasid auto-osasid HP printeril välja trükkima. Selline lahendus lubab ka rohkem seadistamist kasutaja vajaduste ja soovide järgi.