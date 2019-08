Head aega, tahmakassetid: HP tuli välja nn täidetavate laserprinteritega

Traditsiooniliselt on laserprinteritel vaja tahma lõppedes välja vahetada tahmakassett, mis sisaldab ka muid detaile printimiseks kui vaid anumat, milles hoitakse printeritahma. HP tuli aga nüüd välja uut tüüpi printeritega, millesse saab käigupealt lisada vaid tahma ning printida katkematult edasi. kassettidega jamamine jääb ära, tahma lisamine võtab aega vähem kui 15 sekundit.

Tindiprinteritel on tindipudelikestega printeri täitmine juba mõnda aega kasutusel olnud, tahma lisamine on aga ammuunustatud vana - kunagi sai suurtel laserkombainidel samuti tahma juurde panna, kuid see vajas spetsialisti abi. Nüüd on tahma lisamise vahend nagu suur madratsipump - keerad täitmisava külge ja vajutad tühjaks.

Printeri täitmine näeb välja selline:

HP Neverstop laserprinteritesse saab panna HP originaaltahma, mis kokku võrreldes senise kassetisüsteemiga tagab väljatrüki hinna vähenemise kuni 80 protsenti. Ühe "pumbatäiega" saab trükkida rohkem - kuni 5000 lehekülge. Lisaks on täidetav laserprinter kiire - kuni 38 protsenti kiirem kui eelnevad põlvkonnad.

Küljel on skaala, mis näitab, palju veel tahma järel on ning selle lõppemisest saab teada nii printeri peale vaadates, arvutis kui mobiiliäpis, mis on printeriga ühendatud. Et kõik keskkonnasõbralikum oleks (ja kassetivahetusest loobumisega on juba niigi), on tahmakonteiner valmistatud 75% ulatuses taaskasutatud plastikust.

HP Neverstop erinevad printerimudelid ja kombainin jõuavad valitud Ida-Euroopa riikidesse, kuhu ka HP meid liigitab, augustis. Praegu on juba müüa toonereid - 12-20 euro eest saab 2500 lehekülje väljatrükiks sobivat refillerit.