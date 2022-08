Olles testinud nüüd juba kümneid Logitechi hiiri, tundub see alla 30-eurone isend lihtne, kuid siiski piisavalt hea. Jah, mänguri jaoks on selgi RGB LED efektid. Kuid hind - 29 eurot - tundub hea mänguhiire jaoks hoiatavalt vähe. On sel hoiataval hinnal põhjust?

Hiir on juhtmega, eks sellepärast on see ka odavam. USB hiir võib mänguri jaoks olla plussiks, sest see kipub kiirem olema (ehkki see ei pruugi alati tõele vastata) ning pole ka hirmu, et mingil otsustaval hetkel hiire akud tühjaks saavad.

G102 kaabel on parajalt pikk (üle kahe meetri), nii et ulatub ka kaugele laua all asuva laua(aluse)arvutini või mängukonsoolini. Juhe on väga peenike, seega liigutades see takistust eriti ei avalda.

Arvuti jaoks ongi tegemist lihtsa USB hiirega, mis kohe töötab. Hiire täpsus on Logitechile omaselt üsna hea, hiirel oleva kiirusenupuga saab selle täiesti kärmelt kihutama panna. Anduri täpsus on kuni 8000 dpi.

Klassikalised kuus nuppu on vasak, parem, edasi-tagasi ja rullikunupp ning DPI nupp. Tavaliselt rohkem polegi vaja.

Käes hoides tundub hiir ebaharilikult madal, aga see võib olla ka käe sisse läinud harjumus kõrgematest hiirest. Nupud on siiski piisavalt pikad, et ka suurema käega on vajutuskoht normaalne. Edasi-tagasi külgnupud aga võiksid natuke eespool olla.

Klõpsud on üsna tavalised (valjuvõitu), hiir on parajalt vali ja hiire rullik jäik, nii et rullides peab ise rullikut kogu aeg edasi lükkama.

Hiiretestis, kus mõõdeti klõpsamise kiirust, õnnestus kätte saada 5,1 vajutust sekundis. Mängurihiir võib tegelikult muidugi ka palju enamaks võimeline olla, kui tavaline mängija suudab, kuid selle tulemuse puhul ütles test ikkagi, et see on parem, kui tavalise hiirega.

Logitechi tarkvaraga G Hub saab panna 16 miljonit värvi hiire RGB LED valgustuses plinkima kas oma programmi, mängu heli või muusika järgi. No miks mitte? Mängurihiirtel ja lisavarustusel ongi sellised valgusefektid. Hea, kui see on ka nii odaval hiirel olemas.

G Hubis saab hiirele programmeerida ka kuni viis eelseadistust kas erinevate mängude või erinevate kasutajate jaoks.

Lisaks on see hiir ka väga kerge. Võib vabalt ka sülearvuti jaoks kaasa võtta, kui juhtmepundar ei häiri. Pole küll nii hea ja tundlik kui saja-eurosed hiired, kuid oma hinna kohta on täpsust, kiirust ja efekti küll, eriti võrreldes teiste sama odavate vähem kuulsate brändide isenditega.

PLUSSID

+ kerge ja mugav

+ RGB valggustus mängurikomplekti jaoks

+ piisavalt täpne oma hinna kohta

MIINUSED

- rullik on natuke jäigavõitu

- edasi-tagasi nupud võiksid natuke hiire ninaosa pool olla

TEHNILISED ANDMED

Mängurihiir Logitech G102

Hind: 29 eurot

Nuppe: 6

Eraldusvõime: 200–8000 punkti tollile

USB sagedus: 1000 Hz (1 ms)

Süsteeminõuded: Windows 7 või uuem, macOS 10.13 või uuem, Chrome OS, USB port

Kaabli pikkus: 2,1 meetrit

Mõõtmed: 116,6 x 62,15 x 38,2 mm

Kaal: 85 grammi