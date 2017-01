Huawei P9 ja P9 Plus telefone on müüdud juba üle 10 miljoni

Leica topeltkaameraga seadmed olid 2016. aastal maailma populaarseimate nutitelefonide seas ning tegemist on Huawei esimese lipulaevaseeriaga, mida on müüdud juba üle 10 miljoni.

Huawei on tarninud rohkem kui 10 miljonit Huawei P9 ja P9 Plus nutitelefoni, mis teeb sellest lipulaevaseeriast esimese, mis on ületanud 10 miljoni künnise. See on Huawei jaoks oluline verstapost nii toote kui ka kaubamärgi seisukohalt. Ehkki 2016. aasta oli maailmas nutitelefonide turul üsna aeglane, saavutasid Huawei P9 ja P9 Plus häid tulemusi tippklassi seadmete seas.

2016. aasta kevadel tutvustatud topeltkaameraga Huawei P9 ja P9 Plus olid Huawei esimesed nutitelefonid, mille nad töötasid välja koostöös legendaarse Saksa kaamerabrändi Leicaga.

Esimese kuue nädala jooksul ületas P9 2,6 miljoni künnise. Huawei P9 on võitnud mitmeid suuri auhindu, sealhulgas EISA-l tiitli „Euroopa tarbijate nutitelefon 2016-17“ ning CES Asia-l tiitli „Parim personaalarvutusseade“. Samuti on telefon saanud positiivseid arvustusi rahvusvahelistelt erialastelt väljaannetelt, mis on Huawei P9-st teinud ühe esmase valiku nende seas, kes otsivad endale parimat kaameratelefoni.

Tänu P9 ja P9 Plusi tohutule populaarsusele ning Mate 8 ja Mate 9 nutitelefonide edukatele müüginumbritele on Huawei teinud edusamme globaalsel tippklassi nutitelefonide turul. 2016. aasta kolmandas kvartalis tarnis Huawei 33,59 miljonit nutitelefoni, mis on 23% rohkem kui aasta varem ning millest 44% moodustasid kesk- ja tippklassi seadmed. Huawei turuosa on tänaseks 30 riigis üle 15% ja 20 riigis üle 20%. Huawei on edukalt sisenenud ka Suurbritannia, Prantsusmaa ja Saksamaa turgudele. 2016 esimese poolaasta finantstulemuste järgi oli Huawei Consumer Business Groupi müügitulu ligi 10,6 miljardit eurot, mis on 41% kasv võrrelduna 2015. aastaga. Kasv Hiina-välistel turgudel oli 1,6 korda suurem.

Huawei brändi tuntus maailmas on samuti kasvanud. 2016. aastal saavutas ettevõte 72. koha Interbrandi „Top 100“ nimekirjas, kus võistlevad 100 maailma parimat brändi, tõustes sellega 16 kohta kõrgemale 2015. aastal saavutatud kohast. Huawei tõusis ka Brand Z 100 väärtuslikuima brändi nimekirjas 2015. aastal saavutatud 70. kohalt 50. kohale. GfK tarbijate küsitluse tulemusel saavutas Huawei novembris ka „2016 parimad brändid – Hiina brändid“ kategoorias tiitli „Parim tarbeelektroonikabränd“.