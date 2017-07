eSIM-iga varustatud 4G nutikell tuleb Euroopas kõigepealt müügile Telias

Füüsiliste SIM kaartide kahanemine lõpeb ükskord nende kadumisega - see oli ammu teada. Nüüd ongi esimene ilma füüsilise SIM-kaardita ehk eSIM-iga nutiseade müügile tulnud. Euroopas esimesena hakkas seda - nutikella Huawei Watch 2 - müüma Telia Eesti.

Alates esmaspäevast, 10. juulist on Telia poodides saadaval Huawei uus sportlik nutikell Huawei Watch 2, mis on varustatud eSIM-iga, millega saab helistada, sõnumeid saata ning Telia 4G võrgus mobiilset andmesidet kasutada ilma telefoniga ühenduses olemata.

Telia Eesti tootejuht Taavi Ting märkis, et tegu on Euroopas ainulaadse tootega ning Telia on esimene operaator Euroopas, mis selle müügile toob ja teeb seda just Eestis ja Norras. „Selle sammuga on Telia taas esirinnas uute, innovaatiliste ja kliendi elu lihtsustavate digitaalsete lahenduste pakkumisel. Android Wear 2.0 tarkvaral põhinev Huawei Watch 2 on esimene eSIM toode siinses regioonis, mis töötab 4G mobiilivõrgus. Kasutaja saab telefonist sõltumata helistada, sõnumeid saata, äppe kasutada jpm. Seade on veekindel, kerge kaaluga, sisseehitatud GPSi ja pulsilugejaga, mis teeb temast ka hea kaaslase sportimisel,“ märkis Ting.

Nutikella müügihind on 349 eurot. Kampaania raames saab seadme soetada järelmaksu korras nullintressiga.

Selleks, et eSIM-ile üleminek oleks võimalikult sujuv, pakub Telia vastavat vautšerit, mida saab soovi korral välja printida ja seadistusprotsessides kasutada sarnaselt tänase SIM kaardiga. Klienditeenindaja ning ka kliendi jaoks on erinevus selles, et enam ei ole vaja füüsiliselt SIM kaarti seadmesse paigutada – eSIM tuleb alla laadida, kasutades vautšeril asuvat QR koodi kujul linki. Samuti on vautšer viidud digitaalselt Telia iseteenindusse, kus klient saab kõik SIM kaartidega seotud toimingud mugavalt ära teha ilma esindusse tulemata ja arvuti tagant lahkumata.

Huawei Watch 2 nutikella toob Telia turule koostöös Huawei ja Oberthur´iga. Tegu on teise eSIM tootega, mis Eesti turul müüki jõuab ning mida Telia mobiilivõrgus kasutada saab. Eelmisel aastal tutvustas ettevõte samasuguse tehnoloogiaga varustatud Samsungi nutikella Gear S2.